Карпенко после совещания у Президента: обновленные Кодекс об образовании и правила приема концептуально поддержаны

Новая редакция Кодекса об образовании и правила приема в вузы и ссузы концептуально поддержаны. Об этом министр образования Игорь Карпенко рассказал журналистам по итогам совещания у Главы государства, где рассматривались соответствующие вопросы, передает БЕЛТА.
"Как и договаривались на Республиканском педагогическом совете, что до рассмотрения во втором чтении (проект кодекса подготовлен к рассмотрению во втором чтении в Парламенте. – Прим. БЕЛТА) проведем совещание у Главы государства по Кодексу об образовании. И параллельно рассмотрели вопрос об изменении правил приема в высшие учебные и средние специальные учебные заведения, которые тоже увязаны с новеллами кодекса, – отметил министр. – В целом кодекс и правила приема концептуально поддержаны. Нам поручено в профильной комиссии в рамках рабочей группы еще раз посмотреть на кодекс при подготовке ко второму чтению. Есть некоторые технические правки, которые в ближайшее время мы отрегулируем. А в целом кодекс готов к рассмотрению. Правила приема фактически сегодня уже согласованы со всеми заинтересованными. И в ближайшее время будут внесены Главе государства в виде соответствующего указа на подписание".
Что касается перспектив окончательного принятия новой редакции кодекса, Игорь Карпенко отметил, что здесь дело за депутатами. Минобразования в тесном контакте работает с депутатским корпусом. Ко второму чтению еще раз будет проанализирован и дошлифован ряд новаций.
"Кодекс – 297 статей. Более 200 различных предложений, которые были учтены и вносятся. И 17 новых статей появилось. То есть это достаточно объемный документ", – рассказал министр.
После принятия во втором чтении в Палате представителей документ будет направлен в Совет Республики на одобрение и затем уже поступит на подпись Президенту.
"После этого кодекс вступит в силу. Там есть переходные статьи, с какого периода он вступает в силу. Надеемся, что до конца этого года мы кодекс рассмотрим и постараемся вместе с депутатским корпусом положить его на подпись Главе государства", – добавил Игорь Карпенко.
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