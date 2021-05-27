Перед выпускниками открыты все дороги, и от их выбора зависит, кем они станут и как будут устроены в жизни. Таким мнением поделился министр образования Игорь Карпенко во время республиканского «Последнего звонка» в Бобруйске.
- Отличный праздник! - отметил Игорь Васильевич. – Проводим его, чтобы создать у молодежи хорошее настроение и дать ребятам почувствовали всю прелесть момента входа в новую, взрослую жизнь. До этого «Последний звонок» проводили два года назад в Орше, а в прошлом году, к сожалению, в наши планы вмешалась пандемия. Думаю, дети немножко истосковались по реальному общению. Сегодня на празднике собралось порядка 2 тысяч человек. Конечно, основная масса это представители Могилевской области, но вместе с тем приехало по 100 человек из каждого региона - лучшие в своем направлении, в своей отрасли знаний. Это победители олимпиад, спортивных состязаний, общественники.
Не удержался Игорь Карпенко и от воспоминаний своего последнего звонка и выпускного:
- У меня в этом году 40 лет выпуска школы, в феврале многие собрались в День встречи выпускников. Помню, тогда мечтал поступить в пединститут на исторический факультет. Правда, первый год мечта не сбылась. В итоге все равно занялся своей любимой педагогической деятельностью и поступил на истфак, сначала поработав в сельской школе и побывав в армии. Надо сказать, что мечты, задуманные в период выпуска из школы, сбываются. Пусть и нашим выпускникам повезет!
Также министр поприветствовал участников масштабного мероприятия и зачитал выпускникам приветственное слово от Александра Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Карпенко: перед выпускниками открыты все дороги и будущее зависит от их выбора
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