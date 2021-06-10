"Система образования должна помогать молодым людям ориентироваться в сложном и нестабильном мире, в выборе правильной мировоззренческой позиции. Для этого наряду с традиционными будут внедряться новые подходы в воспитательной работе, основанные на передовом педагогическом опыте, а разрозненные инициативы объединят в целостную систему для достижения единства всех социальных институтов в вопросах воспитания". Об этом сегодня во время парламентских слушаний на тему "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" заявил министр образования Игорь Карпенко:
– Сейчас Министерство образования работает над созданием Фонда молодежных инициатив. Точнее, информационной сети в интернете, через которую будем информировать молодежь о новых проектах, мерах государственной поддержки. И не только информировать, но и оказывать грантовую поддержку. А для поднятия и обсуждения проблемных тем в молодежной среде продолжим информационную работу в социальных сетях и на Youtube-канале.
По мнению Игоря Карпенко, сегодня для белорусской молодежи министерство может предоставить достаточно большой выбор форм деятельности: от студенческого самоуправления, волонтерского движения, студенческих отрядов до оказания содействия в открытии собственного дела. Министр подчеркивает:
– Занятость молодежи полезным трудом минимизирует негативные явления в молодежной среде. У них вырабатываются самостоятельность и ответственность. Причем ответственность за свое дело и в целом за страну. А для поддержки социально значимой деятельности молодежи, студенческого самоуправления, молодежного парламентаризма с целью широкого вовлечения молодых людей в формирование и реализацию государственной молодежной политики открыт Республиканский молодежный центр.
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Карпенко: Министерство образования работает над созданием Фонда молодежных инициатив
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