Карпенко: Беларусь нацелена на дальнейшее сотрудничество с Россией в сфере образования

, – сказал Игорь Карпенко.В качестве одного из примеров такого сотрудничества министр привел Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, который с 2012 года ежегодно проводится на инновационных площадках БНТУ., – отметил министр.Игорь Карпенко подчеркнул, что благодаря форуму налажено тесное сотрудничество с ведущими российскими вузами в плане обучения, стажировок, повышения квалификации студентов и преподавателей по направлениям и специализациям, подготовка по которым в Беларуси не проводится.Организован широкий взаимный научный обмен. Создан банк данных талантливой молодежи в области научно-исследовательской, изобретательской, инновационной, предпринимательской деятельности, студенты двух стран принимают участие в профильных олимпиадах и спартакиадах Союзного государства.Министр напомнил, что во время проведения IX Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства 26–30 октября на базе БНТУ состоялось обсуждение с представителями Постоянного комитета Союзного государства ключевых вопросов финансирования проекта и возможности его реализации за счет средств бюджета Союзного государства.Сегодня белорусская делегация также посетила Центр дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" города Королев Московской области, где ознакомилась с условиями, созданными для дополнительного образования детей в сфере инженерных наук.