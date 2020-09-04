Интеллигенция должна делать свое дело, которое должно носить созидательный характер, заявил главный редактор издательского дома "Звязда" Александр Карлюкевич во время круглого стола БЕЛТА "Беларуская інтэлігенцыя ў выпрабаваннях часу".
Фото: БЕЛТА
"Творческому человеку многое позволено. У него должна быть свобода. Он должен чувствовать мир в разных проявлениях, иначе не будет развития изобразительного искусства, театра и т. д. И вообще не будет развития и новых представлений. У творческой интеллигенции, действительно, есть право далеко видеть, чувствовать себя свободно. Но у творческой интеллигенции, публициста, выражающего и выносящего на обсуждение общественности определенное мнение, определенный посыл, должно еще быть и понимание высокой ответственности о последствиях свободы волеизъявления и выражения", – сказал Александр Карлюкевич.
По его словам, интеллигенция не просто формирует элиту, а цементирует общество. "Она ставит задачи на завтра – не только на ближайшие десятилетия, а на ближайшие столетия. Сохраняет в различных условиях некоторые тенденции развития общества, которые обязательно окажут влияние на следующие годы жизни нашей страны, на ближайшие десятилетия. Интеллигенция должна осознавать, что она должна делать свое дело, которое должно носить созидательный характер", – отметил главный редактор ИД "Звязда".
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Карлюкевич: интеллигенция должна делать свое дело, которое должно носить созидательный характер
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