Кардиолог развеял миф о вреде кофе при гипертонии

Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ", в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявил, что две-три чашки кофе в день не несут вреда для пациентов с гипертонией.
– Для гипертоников и пациентов, которые имеют определенную патологию сердечно-сосудистой системы, кофе не противопоказан. Но, конечно, количество чашек напитка в день должно быть ограничено. Вместе с тем нужно помнить, что в кофе содержатся полезные вещества, которые укрепляют сосудистую стенку, особенно эндотелий. Когда он гладкий и эластичный, то приток крови у пациента спокойный, сердце не переусердствует с нагрузкой и ровно бьется, – рассказал кардиолог.
Алексей Деконский предупредил, что кофе должен быть фильтрованным.
– Он должен быть приготовлен с помощью специального фильтра, потому что в кофе есть негативные частички, которые способствуют повышению уровня холестерина в организме, – предупредил кардиолог.
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