Слишком большое количество жидкости в организме может еще больше увеличить нагрузку на ослабленное сердце. Обычно при сердечной недостаточности употребление жидкости не запрещается, но несколько ограничено рекомендациями. О том, как быть людям с данной проблемой в жару, в эфире программы "Жить здорово" рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.
– Летом, когда человек потеет, ему, естественно, нужно пить больше жидкости. Обычно больным с компенсированной сердечной недостаточностью (при условии, что они не злоупотребляют солью) врачи рекомендуют нормальный питьевой режим. Достаточно употреблять полтора-два литра воды. В очень жаркую погоду можно выпить чуть больше. Если сердечная недостаточность не компенсирована, то ограничение количества выпиваемой жидкости должен установить врач, потому что норма зависит от многих факторов: веса, анализа крови и количества натрия в ней, – обратил внимание кардиолог.
В заключение Герман Гандельман посоветовал пациентам с сердечной недостаточностью ежедневно выпивать 1,5–2 литра воды, чтобы избежать опасных последствий для здоровья.
Фото: pixabay.com
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Кардиолог рассказал о нюансах потребления воды в жару людьми с проблемами сердца
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