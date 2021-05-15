Длительные авиаперелеты могут негативно сказываться на работе сердца. Поэтому туристы, предпочитающие путешествовать на самолетах, должны заранее позаботиться о своем здоровье. О том, как это сделать, в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
Специалист отметил, что во время перелетов нужно соблюдать питьевой режим. Каждые полчаса следует выпивать стакан воды.
Также для сердца важна разминка. Каждый час нужно делать вращения голеностопа либо поднимать и опускать колени.
– Это хорошая профилактика застоя крови и тромбообразования при длительных перелетах, – отметил Алексей Деконский.
Кроме того, кардиолог отметил, что в самолете нельзя употреблять алкоголь.
– Алкоголь повышает артериальное давление, в результате чего возрастает нагрузка на сердце, – уточнил кардиолог.
Пациентам, которые имеют варикозное расширение вен нижних конечностей, Алексей Деконский посоветовал приобрести для авиаперелетов компрессионное белье. Правильно определить его степень компрессии может только специалист.
Фото: pixabay.com
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Кардиолог рассказал, как уберечь сердце во время авиаперелетов
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