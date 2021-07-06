В эфире программы "О самом главном" врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Ольга Якоб заявила, что в ряде случаев симптомом болезней сердца может являться ранняя седина.
Кожа головы и волосы, по словам врача Татьяны Шаповаленко, кровоснабжаются также, как и любые органы. Кровь поступает к этим участкам по сосудам.
– Заболевания сердца – это прежде всего повреждение эндотелия сосудов, – уточнила Татьяна Шаповаленко.
Ольга Якоб подтвердила слова коллеги и добавила, что в поврежденном эндотелии сосудов может откладываться холестерин и кальций, а также могут формироваться бляшки, появляться воспаление.
– В результате сосуды теряют свою эластичность, – отметила кардиолог.
Однако это не единственное последствие. В сосудах также начинает возникать белесоватое изменение внутренней выстелки.
–Каирский университет провел это исследование и представил свои данные. Разговор шел о том, что седина и ишемическая болезнь сердца являются возраст-ассоциированными заболеваниями, – сказала Ольга Якоб и уточнила, что механизмы возникновения седины и развития ишемической болезни сердца похожи.
Кроме того, благодаря исследования стало понятно, что факторами риска возникновения ишемической болезни являются не только седые волосы, но также возраст, артериальная гипертония, дислипидемия и изменение состава уровня холестерина.
Фото: pixabay.com
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Кардиолог: ранняя седина может служить признаком болезней сердца
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