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Кардиолог перечислил возможные причины низкого артериального давления

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ" – рассказал, в каких случаях артериальное давление может снижаться и объяснил, что делать при возникновении подобной проблемы.


– Низкое давление в экстренных ситуациях способны вызывать инфаркт, инсульт, тромбоэмболия, нарушение ритма сердца и кризы, связанные с эндокринной системой. Также проблема может возникнуть в результате нарушения работы желез внешней и внутренней секреции, приема определенных препаратов или биодобавок, – объяснил кардиолог.

При низком артериальном давлении Алексей Деконский порекомендовал незамедлительно обратиться к врачу.

– Он назначит определенный перечень дообследований, сделает заключение и выяснит, связаны ли перепады артериального давления с проблемами сердечно-сосудистой системы, –резюмировал специалист.

Фото: pixabay.com
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