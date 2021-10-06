Кардиолог перечислил обследования, которые нужно пройти переболевшим COVID-19, чтобы оценить здоровье сердца

Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ", в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал, какие обследования необходимо пройти переболевшим коронавирусом пациентам, чтобы проверить здоровье сердца и сосудов.
По словам специалиста, нарушение работы сердечного ритма происходит из-за осложнений, которые вызывает коронавирусная инфекция.
– Самой частой причиной осложнений после COVID-19 бывает миокардит – воспаление сердечной мышцы, – добавил кардиолог и уточнил, что подобная проблема нередко выражена яркой симптоматикой: сильной слабостью, головокружением и перепадами частоты пульса.
Алексей Деконский отметил, что к самостоятельному лечению прибегать не стоит, необходимо обратиться к узкому специалисту, например кардиологу, терапевту или врачу общей практики.
– Также нужно сделать определенный перечень обследований: общий и биохимический анализы крови, электрокардиограмму, ультразвуковое исследование сердца и холтеровское мониторирование. Это тот минимум, о котором необходимо знать каждому пациенту. Не затягивайте с жалобами, обращайтесь к узким специалистам, которые грамотно назначат обследование и на их основании поставят диагноз, а также пропишут лечение, – резюмировал Алексей Деконский.
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