Кардиолог объяснил, почему пациентам с болезнями сердца опасно принимать обезболивающие

Принимать любые лекарственные препараты в неограниченном количестве опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако наибольший вред здоровью таких людей могут нанести обезболивающие. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
– Прием любых препаратов в неограниченных дозах и больших объемах негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Лидирующее место здесь занимают нестероидные противовоспалительные средства, то есть так называемые обезболивающие препараты, – обратил внимание кардиолог.
По словам специалиста, если пациент с сердечно-сосудистой недостаточностью будет часто принимать обезболивающие, то это приведет к декомпенсации проблемы, то есть ее прогрессированию и ухудшению клинических проявлений.
– Будет усиливаться одышка, слабость и отечность. У пациентов, страдающих от артериальной гипертензии, прием этих препаратов может привести к гипертоническим кризам, то есть повышению спонтанного давления, – резюмировал Алексей Деконский.
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