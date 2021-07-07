В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ" – рассказал о взаимосвязи повышенного холестерина и сахарного диабета.
– Сахарный диабет превращает кровь в так называемый сироп. Из-за этого питание до некоторых клеток и тканей не доходит, из-за чего нарушается микроциркуляция. То же происходит и при атеросклерозе, когда образуются бляшки на сосудах, препятствующие току крови. В результате также нарушается микроциркуляция клеток и тканей. Пациент с сахарным диабетом чаще всего имеет избыток массы тела, гиподинамию и сердечно-сосудистую патологию. Первые две проблемы обычно связаны с повышенным уровнем холестерина, – рассказал кардиолог.
Алексей Деконский посоветовал следить за образом жизни, быть подвижными, уделять время физическим упражнениям, контролировать уровень сахара и холестерина, чтобы не допустить сосудистых катастроф.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
847
Кардиолог объяснил, как повышенный холестерин связан с сахарным диабетом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter