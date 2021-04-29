Власти Франции планируют отменять карантинные ограничения в стране в четыре этапа с 3 мая по 30 июня. Это отражено в плане правительства, сообщает ТАСС.
Таким образом, "план отмены карантинных ограничений будет реализовываться в четыре этапа с 3 мая по 30 июня".
На первом этапе с 3 мая будут сняты ограничения на передвижение между регионами, начнутся занятия в старших классах при сохранении санитарных мер. С 19 мая "комендантский час будет уменьшен на два часа", он будет начинаться в 21:00 вместо 19:00. В этот же день откроются магазины, музеи, кинозалы и театры с меньшим заполнением залов.
9 июня комендантский час станет меньше еще на два часа.
– Он будет начинаться в 23:00, – отмечается в плане. – С этого дня будет возобновлен прием иностранных туристов при наличии санитарного сертификата. Кроме того, в этот же день возобновят работу кафе, рестораны и спортивные залы.
Отмена комендантского часа запланирована на 30 июня.
– Будет разрешено проведение мероприятий с участием более тысячи человек при наличии у них санитарного сертификата, – говорится в плане. – Но дискотеки по-прежнему проводиться не будут.
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Карантинные ограничения во Франции будут снимать поэтапно
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