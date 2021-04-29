Карантинные ограничения во Франции будут снимать поэтапно

Таким образом, "план отмены карантинных ограничений будет реализовываться в четыре этапа с 3 мая по 30 июня".На первом этапе с 3 мая будут сняты ограничения на передвижение между регионами, начнутся занятия в старших классах при сохранении санитарных мер. С 19 мая "комендантский час будет уменьшен на два часа", он будет начинаться в 21:00 вместо 19:00. В этот же день откроются магазины, музеи, кинозалы и театры с меньшим заполнением залов.9 июня комендантский час станет меньше еще на два часа., – отмечается в плане.Отмена комендантского часа запланирована на 30 июня.– говорится в плане.