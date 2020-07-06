Карантин в украинской столице смягчили

Теперь местным заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам можно работать после десяти вечера, сообщает Униан.

При условии соблюдения санитарных норм и регламентов с понедельника киевским заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам разрешили работать после десяти вечера.

— Работа же увеселительных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22.00, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Украине за сутки зафиксировали 543 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.