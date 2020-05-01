Карантин сломался. В Украине кофейни и кафе возобновили работу, не дожидаясь разрешения властей

В Украину, как и в Беларусь, наконец-то приходит тепло. Многие киевские кафе долгожданную хорошую погоду открытием летних террас, несмотря на то, что правительство страны пока не разрешило рестораторам выйти из карантина, передает портал «Страна».

Раньше двери ресторанов были наглухо заперты, и чтобы получить заказ с собой, нужно было договариваться с менеджерами по телефону. Однако сейчас в некоторых кафе и мафах начали открыто торговать напитками и едой.

Торгуют по-прежнему на вынос. Но со стороны это выглядит так, будто кафе снова начали полноценно работать: заставленные различными вкусностями витрины, большие меню с акционными ценами, а за стойкой – приветливые официанты и баристы, готовые принять заказ. Будто и нет уже никакого карантина – самый обычный апрель.

Видимо, и киевляне уже соскучились по обычной жизни: на этой неделе на улицах столицы резко прибавилось людей. На прогулки их «выгнала» не только теплая погода – но и местные кофейни, которые, как по команде, после полуторамесячного простоя вдруг начали активно работать.

К примеру, на станции метро «Левобережная в один день заработали два заведения. Первое – паб, который торгует на летней площадке в открытую. Второе кафе больше похоже на маф, и судя по объявлению на окне, работает с доставкой кофе по адресу. Хотя по факту эта доставка ограничивается максимум десятью метрами от самой кофейни.

– Кажется, этот карантин сломался. Давайте следующий, – комментирует местный житель Игорь.

Он говорит, что эти два заведения на районе открылись буквально позавчера, и тут же на улицах резко прибавилось людей. Причем многие – без масок, и гуляют большими компаниями. Хотя возможна и обратная связь: кафе начали открываться потому, что людей на улицах стало больше чуть ли не в десятки раз, чем неделю назад.

– Такое чувство, что теплая погода оборвала карантин в городе. Ну а следом уже пошли и кафе - увидели, что есть люди на улице, вот и пытаются продать, кто как может. Тем более, что у многих людей, даже предпринимателей, начали заканчиваться деньги. А когда их нет, то уже и нечего терять, не так страшно начинать подпольную работу, – резюмировал киевлянин.