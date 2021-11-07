Первый энергоблок БелАЭС выработал 4,6 млрд кВт.ч электроэнергии

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– сказал министр.По словам главы энергетического ведомства, второй энергоблок введут в промышленную эксплуатацию в следующем году. Ожидается, что общий объем производства электрической энергии составит порядка 18,5 млрд кВт.ч в год со сроком службы и эксплуатации 60 лет.Каранкевич также рассказал, что до конца 2021-го планируется загрузить свежее ядерное топливо в активную зону реактора на втором энергоблоке.