О том, сколько киловатт уже дает нам первый блок Белорусской атомной электростанции, рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в «Главном эфире» на «Беларусь 1».
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- С момента включения 3 ноября 2020 года в объединенную энергосистему первый энергоблок БелАЭС выработал 4,6 млрд кВт.ч электроэнергии. Это позволило заместить около 1,3 млрд кубометров природного газа. Ежедневно на атомной электростанции производится 28 миллионов киловатт/часов электроэнергии – это примерно 25% от общего объема производства электрической энергии в стране, – сказал министр.
По словам главы энергетического ведомства, второй энергоблок введут в промышленную эксплуатацию в следующем году. Ожидается, что общий объем производства электрической энергии составит порядка 18,5 млрд кВт.ч в год со сроком службы и эксплуатации 60 лет.
Каранкевич также рассказал, что до конца 2021-го планируется загрузить свежее ядерное топливо в активную зону реактора на втором энергоблоке.