БелАЭС рассчитана прежде всего на удовлетворение внутренних потребностей в электроэнергии, но при необходимости наша страна готова обеспечить поставки со станции на экспорт. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что сейчас на первом энергоблоке БелАЭС проходит комплексное опробование оборудования на номинальной мощности реакторной установки. Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации блока.
«Мы видим, что электрическая энергия востребована. Есть ряд программ и направлений по увеличению электропотребления, и Белорусская АЭС внесет значительный вклад и в удовлетворение растущих потребностей реального сектора экономики и населения, и в замещение использования углеводородного топлива», – сказал Виктор Каранкевич.
Глава Минэнерго добавил:
«Наша энергосистема самодостаточная, то есть мы полностью обеспечиваем потребность в электроэнергии за счет собственных генерирующих источников, но есть и возможность поставлять на экспорт. С учетом ввода БелАЭС мы будем иметь возрастающий потенциал в том числе для целей экспорта. В первую очередь мы нацелены на удовлетворение внутренних потребностей, но, если потребуются поставки в страны Балтии и Украину, мы готовы их обеспечить». Для этого, по словам министра, у Беларуси «есть все технические возможности».
Напомним, что объем потребления электроэнергии в Беларуси в 2020 году составил 38 млрд кВт⋅ч. К 2025 году прогнозируется рост до 44 млрд кВт⋅ч. Планируется, что БелАЭС будет обеспечивать около 40% потребности страны в электроэнергии.
Фото: БЕЛТА
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Каранкевич: при необходимости Беларусь готова обеспечить экспорт электроэнергии с БелАЭС
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