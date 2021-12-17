Каранкевич и Турчин встретились с коллективом обновленного торфобрикетного завода в Пуховичском районе

Руководитель Минэнерго Виктор Каранкевич и председатель Минского облисполкома Александр Турчин посетили после масштабной модернизации одно из крупных предприятий торфяной отрасли –авод "Сергеевичское" в поселке Правдинский Пуховичского района.
Гости осмотрели основные промышленные площадки завода, а также в торжественной обстановке открыли административно-бытовой корпус.
На заводе было полностью модернизировано технологическое оборудование, автоматизирован процесс производства, что позволило повысить эффективность производственной деятельности предприятия, улучшить условия труда 183 работников. Производственная мощность завода – 80 тысяч тонн брикетов в год. Сырьевая база предприятия находится на торфяном месторождении «Гала-Ковалевское» в 10 километрах от производственной зоны.
– Торфяная промышленность играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны. Благодаря масштабной модернизации отрасль сегодня динамично развивается: обновляются основные производственные фонды торфяных заводов, внедряются новые технологии разработки торфяных полей, расширяется ассортимент выпускаемой продукции и рынки ее сбыта, – подчеркнул министр энергетики.
По объемам добычи торфа Беларусь занимает 4-е место в мире, по объему производства брикетов – первое. Ежегодно в нашей стране добывается около 2 миллионов тонн торфа. Из него производится 1,2 миллиона тонн торфяной продукции, порядка 20 процентов поставляется на внешние рынки. Около 80 процентов торфяной продукции реализуется внутри страны, что позволяет ежегодно замещать более 450 миллионов кубометров природного газа.
– Развитие таких торфопроизводств – архиважное дело, так как они являются градообразующими для тех населенных пунктов, в которых расположены, а с повышением эффективности их работы повышается и качество жизни людей, – добавил Александр Турчин.