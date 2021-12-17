Каранкевич и Турчин встретились с коллективом обновленного торфобрикетного завода в Пуховичском районе

Гости осмотрели основные промышленные площадки завода, а также в торжественной обстановке открыли административно-бытовой корпус.На заводе было полностью модернизировано технологическое оборудование, автоматизирован процесс производства, что позволило повысить эффективность производственной деятельности предприятия, улучшить условия труда 183 работников. Производственная мощность завода – 80 тысяч тонн брикетов в год. Сырьевая база предприятия находится на торфяном месторождении «Гала-Ковалевское» в 10 километрах от производственной зоны.– подчеркнул министр энергетики.По объемам добычи торфа Беларусь занимает 4-е место в мире, по объему производства брикетов – первое. Ежегодно в нашей стране добывается около 2 миллионов тонн торфа. Из него производится 1,2 миллиона тонн торфяной продукции, порядка 20 процентов поставляется на внешние рынки. Около 80 процентов торфяной продукции реализуется внутри страны, что позволяет ежегодно замещать более 450 миллионов кубометров природного газа.– добавил Александр Турчин.