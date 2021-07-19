Открытие четвертого автомобильного моста через реку Неман в Гродно, который получил название Восточный, планировалось на начало июля. О том, по каким причинам оно не состоялось, рассказал губернатор Гродненской области Владимир Караник в эфире программы «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1».
Он пояснил, что прошедшие в регионе ливни буквально смыли часть путепровода.
– 3 июля была открыта развязка, которая находится за мостом. Она сделана и для удобства жителей расположенного там участка усадебной застройки: у них появилась возможность более быстро добираться в город, – сказал он.
Караник объяснил, мост планировалось открыть в середине июля: основные работы были уже завершены. К настоящему моменту он представлен к приемочным испытаниям, докладываются тротуарные дорожки.
– Погода действительно внесла свои коррективы, но она проверила мост на прочность. Размыв был не на путепроводе, а на проходных путях к нему. И причиной стало стечение нескольких факторов. Это и самая низкая точка, такого залпового ливня мы не ожидали. Была повреждена канализация. Мы сделали все необходимые выводы, внесены корректировки в проектное решение. И здесь теперь не просто восстановлено все как было, но и добавлена система аварийного сброса воды, которая застрахована от любых осадков – даже тропических ливней. Такого впредь не повторится. Все остальные участки прошли хорошие испытания на прочность. Сегодня мост полностью готов к открытию и его эксплуатация безопасна, – пояснил губернатор.
Владимир Караник добавил, что новый мост поможет соединить два наиболее быстро растущих района города – Ольшанку и Грандичи. Теперь горожане смогут, минуя центр, быстрее добираться на работу либо в другие части Гродно.
Фото из архива БЕЛТА
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Караник рассказал, как прошедшие в Гродно ливни повлияли на завершение строительства моста через Неман
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