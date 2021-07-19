Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.99
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Караник рассказал, как прошедшие в Гродно ливни повлияли на завершение строительства моста через Неман

Караник рассказал, как прошедшие в Гродно ливни повлияли на завершение строительства моста через Неман

Открытие четвертого автомобильного моста через реку Неман в Гродно, который получил название Восточный, планировалось на начало июля. О том, по каким причинам оно не состоялось, рассказал губернатор Гродненской области Владимир Караник в эфире программы «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1».


Он пояснил, что прошедшие в регионе ливни буквально смыли часть путепровода. 

– 3 июля была открыта развязка, которая находится за мостом. Она сделана и для удобства жителей расположенного там участка усадебной застройки: у них появилась возможность более быстро добираться в город, – сказал он.

Караник объяснил, мост планировалось открыть в середине июля: основные работы были уже завершены. К настоящему моменту он представлен к приемочным испытаниям, докладываются тротуарные дорожки. 

– Погода действительно внесла свои коррективы, но она проверила мост на прочность. Размыв был не на путепроводе, а на проходных путях к нему. И причиной стало стечение нескольких факторов. Это и самая низкая точка, такого залпового ливня мы не ожидали. Была повреждена канализация. Мы сделали все необходимые выводы, внесены корректировки в проектное решение. И здесь теперь не просто восстановлено все как было, но и добавлена система аварийного сброса воды, которая застрахована от любых осадков – даже тропических ливней. Такого впредь не повторится. Все остальные участки прошли хорошие испытания на прочность. Сегодня мост полностью готов к открытию и его эксплуатация безопасна, – пояснил губернатор. 

Владимир Караник добавил, что новый мост поможет соединить два наиболее быстро растущих района города – Ольшанку и Грандичи. Теперь горожане смогут, минуя центр, быстрее добираться на работу либо в другие части Гродно. 

Фото из архива БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА
В Минске продолжаются профилактические отработки развлекательных заведений
Депутат Одесского горсовета: сегодня есть много факторов, которые нас пытаются разъединить и поссорить. Но этого нельзя допускать!
Стало известно расписание участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио
Глава Бреста встретился с выпускниками, набравшими на ЦТ 100 баллов
В составе педагогических отрядов в сезоне-2021 отработают свыше 400 студентов и учащихся из Гродно
Михеев: Литва очень маленькая и слабая страна, которая возомнила себя мировым игроком
Подтверждена эффективность вакцины "Спутника V" против "Дельта"-штамма
В Гомеле мужчина угрожал подросткам пневмопистолетом – возбуждено уголовное дело
Санкционная политика коллективного Запада оказалась недееспособной
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
С именем на устах
В четверг члены Совета Республики проведут в Витебской области единый день приема граждан
В Бобруйске в каркасном бассейне утонул ребенок
Стала известна дата премьеры электрического Mercedes-Benz G-Class
Патрик Поппель назвал Лукашенко последним сильным государственным деятелем Европы
Директор Всемирной организации здравоохранения планирует посетить Японию в связи с проведением Олимпиады
В Нигерии разбился военный самолет
Лукашенко – странам Запада: если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции, то пусть начинают с себя
Лукашенко: в условиях санкций против Беларуси ВВП страны за полгода прирос на 3,5 процента
В Microsoft планируют исправить недостатки новой Windows 11
В Петриковский район прибыл молодежный поезд «Беларусь. Молодежь. Единство»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Лицемерие – мать невероятности
Губернатор Гродненской области в интервью обозначил актуальные вопросы развития региона
В столице Ирана ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса
Турция заявила о возможном закрытии границ из-за нового штамма «Дельта»
Кардиолог объяснил, какие органы поражает атеросклероз
СМИ: секретные характеристики британского танка опубликовали на игровом форуме
Число погибших при наводнении в Бельгии возросло до 36
Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка
Более 600 человек эвакуировали из населенных пунктов Карелии из-за природных пожаров
Пропрезидентская партия получила более 60 мандатов из 101 в парламенте Молдовы
Шумилин: за пять лет экспорт услуг в области использования интеллектуальной собственности увеличился почти в пять раз
мнение
Николай ЩЕКИН
Санкции буксуют. Что дальше?
За сутки в Беларуси выявили 658 пациентов с коронавирусом, выписаны 480
В Беларуси начинается массовая уборка зерновых и зернобобовых культур
В воскресенье на дорогах Гомельской области произошло два ДТП с дикими животными, есть пострадавшие
Дерматовенеролог рассказала, что будет, если нанести несколько солнцезащитных средств одновременно
Лукашенко направил соболезнование родным и близким композитора Андрея Мдивани
Магия семнадцати: 17 мастеров съехались на 17-й международный пленэр по керамике «AРT-Жыжаль», что 17 дней будет проходить под Бобруйском
Житель Ивацевичей украл с фермы и продал четырех бычков
Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц
Индийские вакцины от коронавируса вдвое снизили количество смертей от дельта-варианта
В Смолевичском районе предприниматель вывез мужчину в лес и выстрелил ему в голову
Онлайн-покупка билетов на электрички и поезда городских линий будет недоступна утром 20 июля
Заброшенный железнодорожный вокзал Европы станет пятизвездочным отелем
В Индии из-за проливных дождей погибли 33 человека
Авторы