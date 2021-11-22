Караник: ни одного доллара или евро международной помощи мы не видели

Об этом журналистам заявил губернатор Гродненской области Владимир Караник, комментируя сегодняшний доклад Главе государства и отвечая на вопрос о том, как область справляется с ситуацией на белорусско-польской границе:
– Это, наверное, менталитет нашего народа: когда мы видим, что люди попали в беду и им нужна помощь, мы сначала оказываем помощь, а потом считаем, чего нам это стоило. Сейчас основную нагрузку на себя взяли представители гражданского общества, бизнеса. То есть мы оказали первую помощь, мы спасли людей, которые оказались при минусовых температурах на улице.
Беженцы были перемещены в безопасное место, и, разумеется, их пребывание там требует финансирования, обратил внимание губернатор:
– Здесь уже больше вопросы к международным организациям: мы оказываем помощь беженцам, декларировалось, что Евросоюз выделяет 700 тысяч евро, но пока еще ни одного доллара или евро международной помощи мы не видели. Посильную помощь оказывают белорусские фирмы и предприятия, но мы все-таки надеемся, что часть этих расходов впоследствии будет компенсирована из тех денег, которые выделяются на помощь беженцам.
Фото: БЕЛТА