Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Караник: несмотря на пандемию, Гродненской области удалось не допустить падения производства

Караник: несмотря на пандемию, Гродненской области удалось не допустить падения производства

Несмотря на пандемию, Гродненской области удалось не допустить существенного падения производства. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, пишет БЕЛТА.

Архивное фото

Сегодня на заседании облисполкома обсуждались итоги социально-экономического развития региона за январь – сентябрь.

"Год непростой и проходит под знаком пандемии, которая оказала влияние в целом на экономику во всем мире. Между тем при анализе итогов трех кварталов следует констатировать, что Гродненской области удалось не допустить существенного падения производства, индекс физического объема находится на уровне прошлого года. Валовой региональный продукт чуть-чуть недотягивает до прошлогоднего уровня – 99,6%", – отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что до конца года регион планирует вывести ВРП как минимум на уровень прошлого года.

Председатель облисполкома обратил внимание на то, что некоторые отрасли в непростой год показали существенный рост. Речь прежде всего о сельском хозяйстве, где возросло производство продукции как в животноводстве (почти на 10%), так и в растениеводстве (более 15%). Прибавила и сфера переработки.

Такой рост позволил в какой-то мере компенсировать и потери в сфере услуг. Эта отрасль в 2020 году оказалась самой пострадавшей не только в регионе, но и во всем мире.

Возрос и экспорт товаров. Темп роста по итогам января – августа составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 118%. Открыт для производителей региона российский рынок, но предприятия области все более активно заявляют о себе в Китае, странах дальней дуги. Выход на новые рынки позволит еще больше нарастить экспорт, уверен Владимир Караник.

"Сегодня же основная задача не только проанализировать итоги за девять месяцев, но и определить узкие места и перспективы развития региона", – обозначил направление работы Владимир Караник.

Он подчеркнул, что очень важно по мере восстановления мировой экономики максимально быстро вернуться на традиционные и выйти на новые рынки как в сфере услуг, так и в плане поставки продукции.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей БИБИКОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Два предупреждения Мининформа tut.by признаны законными
Подо льдами Гренландии может скрываться река длиной в тысячу километров
В Речицком районе легковушка, разъезжаясь с трактором, насмерть сбила велосипедиста
«Google Фото» ограничит бесплатное хранилище
Полиция разогнала протестующих в центре Еревана
В Березинском заповеднике дали рекомендаци по составлению зимнего меню для пернатых
Фотофакт. В Сянгане открылась выставка общественного питания
Инспекторы ГАИ Гомельщины помогли водителю фуры, оказавшейся в кювете
Продавцам запрещено уменьшать гарантийный срок на товар – МАРТ
Добровинского лишили статуса за высказывания о виновности Ефремова
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Письмо в прошлое
Задержан один из лидеров анархистского движения страны
Российский розовый бриллиант продали в Женеве за 26,6 миллиона долларов
Рядом с Землей взорвались четыре звезды
На Комаровском рынке усилили меры профилактики распространения COVID-19
Проект «Школа бренд-менеджмента» стартует в БГУ
В Национальной стратегии развития туризма до 2035 года много внимания уделят развитию путешествий и отдыха в Беларуси
Авиарейсы по маршруту Пекин – Минск – Пекин приостановлены до 23 ноября
«Белавиа» ввела дополнительные услуги при регистрации на чартерные рейсы
Шанько: медики давали клятву помогать людям и готовы работать в самых тяжелых условиях
Васильев: врачей в нашей стране тысячи, большинство из них, несмотря ни на что, продолжают помогать людям
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Медицинские факты
МОК утвердил бюджет Олимпийской солидарности на 2021 – 2024 годы
Вертикаль управления туротраслью в ближайшие 15 лет расширится
Двое мужчин задержаны за попытку привести в негодность ж/д пути
В числе целевых туристических рынков для Беларуси в ближайшие годы страны СНГ, Китай, Евросоюз, США, Япония и Австралия
Головченко обсудил с послом Азербайджана актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества
В Новогрудке совершено разбойное нападение на пенсионера
Международный олимпийский комитет доволен ходом подготовки к Играм в Токио и Пекине
Дизайнер назвала простые способы разнообразить интерьер
МТЗ увеличил экспорт техники в Украину на 10,8%
Саевич: советую людям, которые призывают врачей к противоправным действиям, поставить себя на место пациентов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вопросы крови и веры
Найти волшебную палочку, спасти Средиземье и получить «Оскар»: узнали, как проходят тематические вечеринки дома
Во время общественного обсуждения госпрограммы «Белорусский лес» на 2021 – 2025 годы поступило около десятка предложений и замечаний
Многодетная мама Ксения Ивашко – о том, почему блогеру нужна искренность, как превратить хобби в источник дохода и кто помогает генерировать идеи для Instagram
В Витебске пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме
В Беларуси выздоровели и выписаны 92 843 пациента с COVID-19
Министерство здравоохранения: в учреждениях образования Беларуси из-за ОРВИ отсутствуют от 1% до 11% учащихся
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
В Минске новогодние деревья начнут продавать на Комаровском рынке с середины декабря
Стоимость биткойна впервые за почти 3 года превысила 16 тысяч долларов
Караник: несмотря на пандемию, Гродненской области удалось не допустить падения производства
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Оптимизм рынка против пессимизма обывателей
Крупко: интеграционные структуры АПК Витебской области должны наращивать производство
В Минске ввели обязательный масочный режим. Объясняем, где он действует и кто будет контролировать, носите ли вы средства защиты
Студотряды при "Минскводоканале" украсили 10 объектов столицы художественными граффити
Авторы
СКАНИРУЙТЕ