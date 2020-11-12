Караник: несмотря на пандемию, Гродненской области удалось не допустить падения производства

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Сегодня на заседании облисполкома обсуждались итоги социально-экономического развития региона за январь – сентябрь., – отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что до конца года регион планирует вывести ВРП как минимум на уровень прошлого года.Председатель облисполкома обратил внимание на то, что некоторые отрасли в непростой год показали существенный рост. Речь прежде всего о сельском хозяйстве, где возросло производство продукции как в животноводстве (почти на 10%), так и в растениеводстве (более 15%). Прибавила и сфера переработки.Такой рост позволил в какой-то мере компенсировать и потери в сфере услуг. Эта отрасль в 2020 году оказалась самой пострадавшей не только в регионе, но и во всем мире.Возрос и экспорт товаров. Темп роста по итогам января – августа составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 118%. Открыт для производителей региона российский рынок, но предприятия области все более активно заявляют о себе в Китае, странах дальней дуги. Выход на новые рынки позволит еще больше нарастить экспорт, уверен Владимир Караник., – обозначил направление работы Владимир Караник.Он подчеркнул, что очень важно по мере восстановления мировой экономики максимально быстро вернуться на традиционные и выйти на новые рынки как в сфере услуг, так и в плане поставки продукции.