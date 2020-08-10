Караев: мы не допустим дестабилизации ситуации

"Мы не допустим дестабилизация ситуации. Сил и средств для этого достаточно. Предупреждаем, что любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные – привлекаться к установленной законом ответственности", –отметил министр МВД.
"Попытки расшатать ситуацию и внести разлад в общество предпринимались теми, кому безразличны интересы Беларуси и ее жителей", – отметил министр, передает БЕЛТА.
"Очевидно, что организаторы использовали людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных мероприятиях. Не брезговали таким грязным приемом, как прикрытие детьми", – заявил глава МВД.
Юрий Караев подчеркнул, что правоохранители неоднократно предупреждали граждан и просили быть благоразумными и сдержанными, не поддаваться воздействию информационных технологий манипулирования общественным сознанием, руководствоваться здравым смыслом. "К сожалению, не все нас услышали. В результате пострадали как участники несанкционированных акций, так и сотрудники милиции", – констатировал министр.