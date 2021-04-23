Известная британская модель и актриса вновь стала лицом ювелирной коллекции от французского бренда Dior.
Модный дом представил рекламный кампэйн обновленной линейки под названием Rose des Vents, в котором Кара продемонстрировала образы с украшениями.
К слову, в этом сезоне коллекцию пополнили браслеты и ожерелья. Они представлены в белом, желтом и розовом золоте.
Креативный директор ювелирного отдела бренда Виктуар де Кастеллан также переосмыслил знаковый медальон с восьмиконечной звездой. Тот самый, который напоминает о розе ветров, служившей талисманом для основателя модного дома Кристина Диора. Теперь изделие декорировано бриллиантами, перламутром и цветными камнями.
Фото: Dior
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Кара Делевинь cнялась в лукбуке новой коллекции Dior
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