800 новых станций обезжелезивания, работа по замене теплосетей и планы по увеличению использования ТКО: Минжилкомхоз подвел итоги года и очертил перспективы

Вопросы, касающиеся работы системы жилищно-коммунального хозяйства, всегда на повестке дня. Качество оказания разнообразных услуг ЖКХ находится в топе популярных тем на приемах граждан управленцами и в обращениях по единому номеру контакт-центра ЖКХ 115. Коммунальщики делают все возможное, чтобы наша жизнь как в городе, так и на селе была в бытовом плане комфортной. Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель на коллегии Минжилкомхоза подвел итоги прошлогодней работы предприятий отрасли и рассказал о дальнейших шагах развития жилищно-коммунального хозяйства.
И объемы, и качествоМинистр обозначил, что в целом работникам ЖКХ удалось обеспечить в прошлом году требуемые объемы и качество жилищно-коммунальных услуг и в основном выполнить производственные показатели.
— Сделано немало для комфортного проживания граждан и предоставления жизненно важных коммунальных услуг. Для повышения доступности услуг наши организации продолжили работу по оптимизации расходов. Это позволило не допустить резкого увеличения тарифов для населения, обеспечив их рост только в пределах установленного коридора.
Жилье и средаВ 2020 году в стране капитально отремонтировано 3,156 миллиона квадратных метров жилья, и это самый высокий показатель за последние шесть лет.
— Ремонту жилья мы должны уделить пристальное внимание, особенно в части сроков производства работ. Недопустимо при существующем уровне развития технологий, производства строительных работ и материалов затягивать проведение капитального ремонта, не укладываясь в нормативные сроки строительства, — подчеркнул министр.
Работники ЖКХ обеспечили требуемые объемы и качество жилищно-коммунальных услуг в 2020 году.
На заседании говорилось и о необходимости выполнять полный перечень работ при капитальном ремонте:
— Комплексный ремонт производится в большинстве своем только в Минске, частично в Гомельской области. И это одна из основных задач на 2021 год, у нас есть серьезные планы, чтобы помочь наладить эту работу в части нормативного регулирования.
Лифты, ремонт подъездов, вода и теплоВ прошлом году завершилась трехлетняя программа по замене лифтов, отслуживших нормативный срок. Столица и регионы с этим справились — более миллиона жителей страны стали пользоваться современными и безопасными лифтами. В прошлом году при участии населения отремонтировано 5909 подъездов при плане 5498.
Строились в регионах станции обезжелезивания. Свыше 200 000 жителей малых населенных пунктов получили доступ к качественной питьевой воде. Андрей Хмель обратил внимание на то, что сегодня обеспеченность потребителей такой водой составляет в стране 94,7 процента:
— Если в течение 2016—2018 годов мы строили по 60 станций обезжелезивания в год, то в 2019-м — 269 станций, а в 2020-м — 281. В результате за пять лет мы дополнительно обеспечили водой питьевого качества восемь процентов населения.
Более миллиона жителей страны стали пользоваться современными и безопасными лифтами.
Были озвучены и планы на ближайшие пять лет: построить 800 станций обезжелезивания, более 300 водозаборных скважин, переподключить более сотни населенных пунктов к централизованным системам водоснабжения с качественной водой.
— Еще одна важная задача, которая не снята с повестки дня, — это перевести Минск на водоснабжение из подземных источников, — напомнил Андрей Хмель. — Также необходимо повышать качество очистки сточных вод, для этого планируются строительство и реконструкция 70 очистных сооружений в текущей пятилетке.
Идут ускоренными темпами работы по замене теплосетей, что позволило довести их протяженность в ПЭТ-трубе до 71 процента в целом по стране и снизить потери тепловой энергии при транспортировке до 9,2 процента. Однако задание по замене 636 километров тепловых сетей в 2020 году не было выполнено. Гродненская область выполнила задание на 72 процента, Минская — на 73, Гомельская — на 86...
Без аварий и с проектами по использованию ТКОАварийные ситуации — еще одна актуальная тема коллегии. Министр заострил внимание на том, что необходимо бросить силы на тщательный анализ каждого происшествия, чтобы предотвратить возникновение аварий впредь.
— Комплекс мер по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период позволил обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения. Чрезвычайных ситуаций не было зафиксировано, но вместе с тем с начала года на объектах системы ЖКХ произошла 131 авария. Из них на объектах водоснабжения — 102, в системах водоотведения — 1 и в системах теплоснабжения — 28. Расследование аварий — низкого качества, назрела необходимость выстроить систему этих расследований, чтобы принципиально разбираться в причинах возникновения инцидентов. С настоящего времени все аварийные ситуации будут детально рассматриваться в Минжилкомхозе, — подчеркнул министр.
Мобильные станции обезжелезивания повысят качество воды в регионах.
В центре внимания служб ЖКХ — организация работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Андрей Хмель отметил, что главная задача в этой сфере — повысить эффективность использования отходов. В 2020 году принят ряд нормативных документов, позволяющих расширить направления инвестирования систем обращения с ТКО и дающих новые возможности экономического стимулирования их переработки, включая использование для получения энергии, выпуска продукции из вторичного сырья и др.
— И в этом направлении ведется работа: проект по производству RDF-топлива на Гродненском заводе по утилизации и механической сортировке отходов, проектирование сортировочного завода в Бобруйске, разработка проектно-сметной документации по всем объектам сортировки в Барановичском, Оршанском, Полоцком, Гомельском, Жлобинском, Мозырском и Волковысском районах, — перечислил руководитель.
Почти 790 000 тонн вторичного сырья (ВМР) заготовлено в прошлом году, что составило 98 процентов от годового задания. Но министр ЖКХ обратил внимание: план заготовки не был выполнен, хотя и достигнут уровень использования ТКО в размере 25 процентов. До конца года планируется заготовить более
780,6 тысячи тонн вторичных материальных ресурсов. Госпрограмма на текущую пятилетку предусматривает очень серьезную задачу — увеличение использования ТКО до 64 процентов в 2025 году. Для этого нужно создать 16 крупных региональных объектов для сортировки и использования ТКО и полигонов для их захоронения.
ЯЗЫКОМ ЦИФР
В текущем году коммунальщики планируют заменить 409,61 километра сетей водоснабжения и 174,69 километра сетей водоотведения со сверхнормативными сроками эксплуатации. Предстоит ремонт и (или) реконструкция 3110 придомовых территорий многоквартирных жилых домов, ввод 3 450 000 квадратных метров общей площади жилых домов после капремонта. В новом году работники жилищно-коммунального хозяйства заменят в жилых домах 966 лифтов. Также заявлены работы по строительству и реконструкции восьми очистных сооружений сточных вод.
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