На Гомельской ТЭЦ-2 подошел к концу капитальный ремонт энергоблока № 2. Такая информация опубликована в сообществе РУП "Гомельэнерго" в социальной сети ВКонтакте.
Капитальный ремонт энергоблока № 2 мощностью 180 МВт в филиале "Гомельская ТЭЦ-2" – часть подготовки к будущему отопительному сезону 2021/2022.
– Для обеспечения надежной и экономичной работы энергоблока заменены два блока пакетов змеевиков конвективного пароперегревателя высокого давления парового котла ТГМЕ-206. Проведен ремонт запорно-регулирующей арматуры, насосных установок, паровой теплофикационной турбины, турбогенератора с заменой бандажных колец ротора. Модернизировано запально-сигнальное устройство горелок парового котла, – уточнятся в опубликованном сообщении предприятия.
Во вторник, 20 июля, энергоблок был включен в сеть Белорусской энергосистемы.
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Капитальный ремонт энергоблока № 2 завершился на Гомельской ТЭЦ-2
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