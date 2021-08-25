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Канье Уэст решил сменить имя

Американский рэпер Канье Уэст подал документы для смены имени на свой сценический псевдоним. Об этом сообщает журнал Variety, ссылаясь на материалы суда.


Согласно поданному в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ходатайству, 44-летний певец захотел, чтобы вместо Канье Омари Уэст его звали Йе. Рэпер объяснил это личными причинами. 

По законодательству штата, для реализации этой идеи судья должен подписать заявление, и в некоторых случаях новое имя должно быть опубликовано в нескольких газетах. 

Фото: bbc.com
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