Канье Уэст решил сменить имя

Американский рэпер Канье Уэст подал документы для смены имени на свой сценический псевдоним. Об этом сообщает журнал Variety, ссылаясь на материалы суда.
Согласно поданному в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ходатайству, 44-летний певец захотел, чтобы вместо Канье Омари Уэст его звали Йе. Рэпер объяснил это личными причинами.
По законодательству штата, для реализации этой идеи судья должен подписать заявление, и в некоторых случаях новое имя должно быть опубликовано в нескольких газетах.
Фото: bbc.com