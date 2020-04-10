Калинковичский завод бытовой химии наладил выпуск антисептика

На предприятии, специализирующемся на выпуске широкого спектра бытовой химии, автокосметики, акварельных красок, гуашей и другой химпродукции, наладили выпуск средства для дезинфекции рук.

Оно на основе этилового спирта, разливается в литровую и пятилитровую тару. Первая партия антисептика поступила в фирменный магазин завода и в аптечную сеть гомельской «Фармации».

На производстве побывал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он подчеркнул, что увеличение выпуска такой продукции в сегодняшней обстановке весьма важно, ведь это здоровье и безопасность людей. Только ежедневные потребности фармации региона в антисептике составляют 220 тонн. Предприятия страны не справляются с удовлетворением резко возросшей потребности в нем. Проект, который был в планах завода, форсировали.

— Обратились за помощью к губернатору, что позволило работать по ускоренной программе, а также расширить лицензию, — рассказала директор завода Аксана Логвина.

Объемы выпускаемого здесь дезинфицирующего средства будут наращивать.

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