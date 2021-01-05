В наступившем году особое внимание при пополнении накоплений стоит обратить на европейскую и азиатские валюты. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, пишет РИА Новости.
По словам специалиста, евро в 2021-м будет выгоднее доллара, потому что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар.
«Евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», – объяснил Зельцер.
Также он посоветовал не оставлять без внимания и азиатские валюты. А именно юань и иену. Кроме того, как утверждает эксперт, интерес в 2021 году потенциально могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия.
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Какую валюту выбрать для сбережений в 2021 году? Рассказывает эксперт
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Фото: РЕЙТЕР