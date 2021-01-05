Какую валюту выбрать для сбережений в 2021 году? Рассказывает эксперт

По словам специалиста, евро в 2021-м будет выгоднее доллара, потому что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар.– объяснил Зельцер.Также он посоветовал не оставлять без внимания и азиатские валюты. А именно юань и иену. Кроме того, как утверждает эксперт, интерес в 2021 году потенциально могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия.