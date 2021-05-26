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Какой сок может защитить от гипертонии? Объясняет врач

Напитком, который способен понизить артериальное давление, врач-кардиолог Герман Гандельман назвал свекольный сок. Полезной информацией медик поделился в эфире программы "Жить здорово".


- Как известно, гипертония характеризуется тем, что стенка сосуда становится уже, тем самым повышается артериальное давление. А сок из свеклы содержит вещества, которые расширяют стенку сосуда и приводят его в нормальное состояние. Таким образом снижается артериальное давление, - объяснил медик и добавил, что в свекольном соке содержатся вещества, помогающие организму вырабатывать закись азота. 

Герман Гандельман обратился к одному из исследований. Были приглашены добровольцы, которыЕ на протяжении месяца ежедневно выпивали стакан свекольного сока. Их артериальное систолическое давление снизилось на 7мм ртутного столба, а диастолическое - на 5. 

При этом специалист добавил, что сырая и отварная свекла - это два разных продукта. 

-В отваренном продукте часть веществ разрушается и углеводы становятся высоко доступными. Хотя свекла вареная всегда вызывает аппетит, - пояснил врач. 

Он рекомендует выпивать свекольный сок примерно за два часа до сна.  

Фото: pixabay.com
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