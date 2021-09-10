Какой штамм коронавируса самый живучий? Ученые нашли ответ

Спойлер: этот вариант COVID-19 уже получил большое распространение в мире. О том, какой штамм коронавируса наиболее живучий, пишет РИА Новости.
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По данным Wall Street Journal, американские ученые полагают: штаммы коронавируса «мю» и «лямбда» не вытеснят вариант «дельта».
Вирусологи сходятся во мнении, что при появлении новых волн заболевания коронавирусом, доминирующим, скорее всего, будет именно «дельта». К такому выводу эксперты пришли, основываясь на степени заразности данного варианта.
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