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  2. Какой штамм коронавируса самый живучий? Ученые нашли ответ

Какой штамм коронавируса самый живучий? Ученые нашли ответ

Спойлер: этот вариант COVID-19 уже получил большое распространение в мире. О том, какой штамм коронавируса наиболее живучий, пишет РИА Новости.

Фото носит иллюстративный характер

По данным Wall Street Journal, американские ученые полагают: штаммы коронавируса «мю» и «лямбда» не вытеснят вариант «дельта».

Вирусологи сходятся во мнении, что при появлении новых волн заболевания коронавирусом, доминирующим, скорее всего, будет именно «дельта». К такому выводу эксперты пришли, основываясь на степени заразности данного варианта. 

Фото: pixabay.com
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