Какое наказание грозит за лайк под неприличным фото согласно новой редакции УК

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь опубликовал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщает "Минск-Новости".
Фото: nasdaq.com
Часть нововведений вступит в силу с 1 марта 2021 года. Теперь уголовного наказания за лайк порнографического материала в соцсети не будет. Но только если нарушение произошло впервые за год.
По словам директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова, изменения в кодексах продиктованы поручениями Главы государства и направлены на либерализацию уголовного законодательства.
В прежней редакции ст. 343 УК Беларуси «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера» за такие действия предусматривалась ответственность в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до 2 лет или ареста (ч. 1).
Специалист отметил: если человек, например, ставит лайк какой-то публикации или размещает на своей странице в соцсети материалы порнографического характера, то такие действия квалифицируются как распространение порнографических материалов.
– Разработчики Закона с учетом практики применения ст. 343 УК и общественного мнения пришли к выводу, что в таких случаях уголовное наказание чрезмерно. Поэтому предложили следующее: уголовная ответственность за распространение порнографии при указанных обстоятельствах будет наступать только при повторном совершении такого деяния в течение года после привлечения к административной ответственности, – объяснил Вадим Ипатов.
По его словам, преступными будут признаваться целенаправленные деяния либо имеющие корыстный характер, к примеру, изготовление порнографии с целью распространения или рекламирования, публичная демонстрация либо демонстрация такого контента несовершеннолетним.
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