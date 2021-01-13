Какое наказание грозит за лайк под неприличным фото согласно новой редакции УК

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Часть нововведений вступит в силу с 1 марта 2021 года. Теперь уголовного наказания за лайк порнографического материала в соцсети не будет. Но только если нарушение произошло впервые за год.По словам директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова, изменения в кодексах продиктованы поручениями Главы государства и направлены на либерализацию уголовного законодательства.В прежней редакции ст. 343 УК Беларуси «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера» за такие действия предусматривалась ответственность в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до 2 лет или ареста (ч. 1).Специалист отметил: если человек, например, ставит лайк какой-то публикации или размещает на своей странице в соцсети материалы порнографического характера, то такие действия квалифицируются как распространение порнографических материалов.– объяснил Вадим Ипатов.По его словам, преступными будут признаваться целенаправленные деяния либо имеющие корыстный характер, к примеру, изготовление порнографии с целью распространения или рекламирования, публичная демонстрация либо демонстрация такого контента несовершеннолетним.