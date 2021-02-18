Самые нежные и трепетные чувства могут быть на корню подавлены таким фактом, как беспричинная ревность. Согласитесь, трудно спокойно относиться к тому, что твой близкий человек постоянно изводит расспросами и подозрениями, контролирует и абсолютно не доверяет. Принадлежность к определенным зодиакальным созвездиям напрямую влияет на ревнивость и чувство собственности по отношению к партнеру. Какие знаки зодиака самые ревнивые? Давайте разбираться.





Овен

Овнам заложена природой огромная любовь к жизненным драмам и трагедиям, которые они зачастую сами себе создают. Представители этого знака зодиака способны из незначительной причины для ревности устроить в считаные минуты крупный скандал, обвиняя всех и вся. Как правило, потом Овны очень сожалеют о таком поведении, но ничего не могут поделать со своим огненным характером. Одна из главных проблем Овнов – неуверенность в себе. Отсюда и недоверие по отношению к партнеру.

Дева

Ревность для Девы является своеобразным способом привлечения внимания к своей персоне. Правда, к таким радикальным мерам Девы прибегают нечасто. Если все же представитель данного знака зодиака решил, что партнер слишком охладел к нему, то избежать бури не удастся. Партнер будет обвинен во всех смертных грехах. Поскандалить и успокоиться – это не для Девы. Обида захватывает Деву сильно и надолго. Вымолить прощение, даже если ты ни в чем не виноват, у этого знака зодиака крайне сложно.

Скорпион

Пожалуй, нет большего собственника и эгоиста в отношениях, чем Скорпион. Я, мне, мое – вот с чем приходится мириться партнерам этого знака. Скорпионы стремятся контролировать все сферы жизни своей половинки, участвовать там, где это абсолютно не нужно. При этом они не позволяют подобного по отношению к себе. Чувство ревности у представителей данного знака может возникнуть совершенно на пустом месте и быть причиной колких упреков и серьезного скандала. Скорпионы злопамятны, поэтому надеяться на прощение с их стороны не стоит.

фото psychologies.ru