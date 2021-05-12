Какие знаки зодиака разбогатеют во второй половине мая

Представителям некоторых зодиакальных созвездий во второй половине мая звезды обещают улучшение финансового благополучия. Кто сможет разбогатеть? Ищите себя в списке счастливчиков.



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Близнецы

Если Близнецы будут держать финансы под контролем, то во второй половине мая они смогут не только сохранить то, что имеют, но и приумножить. Одним из вариантов для представителей этого знака может стать выгодное вложение в ценные бумаги или в банк под неплохой процент. Так же, если позволяют средства, это неплохое время для приобретения недвижимости, которую впоследствии можно будет выгодно продать или сдавать внаем.

Рак

Звезды советуют Ракам не впадать в уныние. Представители данного знака смогут заработать лишь в том случае, если будут мыслить быстро, позитивно и креативно. За новые идеи Ракам хорошо заплатят, а возможно, и повысят в должности. Главное – не следует пробовать продвинуть сырую идею, все должно быть четко продумано и разложено по полочкам. Только в этом случае руководство сможет по достоинству оценить старания Раков.

Дева

Во второй половине мая Девы также смогут поправить свое финансовое положение. Представителей данного знака может ждать неплохой заработок, а еще – продвижение по службе. Ситуация с деньгами будет стабильной, средств будет хватать не только на жизнь, но и для того, чтобы копить. Если Девы проявят немного терпения и доверятся интуиции, они смогут заключить весьма выгодную сделку в конце месяца. Это поднимет Дев еще выше не только по служебной лестнице, но и в глазах руководителя и коллег.

Скорпион

Много работать предстоит Скорпионам в мае. Но их трудовые подвиги будут не напрасны. Представители данного знака смогут не только хорошо заработать, но и сделать успешные шаги по карьерной лестнице. Весьма удачным станет конец мая для тех, кто занимается собственным делом. Прибыль будет приходить постоянно и помногу. Похоже, Скорпионам удастся найти свою нишу на рынке.

Рыбы

Представители данного знака смогут неплохо заработать за счет своих связей и деловых контактов. Ощутимую прибыль Рыбам принесут заключенные во второй половине мая контракты. Поощрение от руководителя не заставит себя ждать. Также неплохим подспорьем для Рыб станет возможность дополнительного заработка, который окажется не разовым, а постоянным. Это поможет за непродолжительное время скопить достаточно приличную сумму.