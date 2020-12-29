Какие сюрпризы готовит нам Новый год? Отвечает астролог

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Год быка официально вступит в свои права 12 февраля 2021 года и продлится до 30 января 2022 года.– обозначила астролог.По прогнозам звезд, год Быка будет более мирным и размеренным, чем год своей предшественницы Крысы. Сильные стороны символа будут помогать в преодолении трудностей и решении проблем.В наступающем году преуспеют люди выносливые, умеющие терпеливо ждать и стремительно продвигаться вперед. Но эксперт подчеркнула, что успех придет только вместе с тяжелым трудом! Стоит изрядно потрудиться, чтобы расположить к себе знак года.Приближающийся год, по мнению специалиста, будет удачным для развития бизнеса (особенно в сфере недвижимости и землевладения), реализации новых проектов, обучения и повышения квалификации. Можно задуматься о серьезных покупках и даже приобрести недвижимость.– добавила астролог.Касаемо более мелких деталей – цветовых предпочтений, астролог порекомендовала как в новогоднюю ночь, так и на протяжении всего года использовать в своих образах и интерьере белые, серые, серебристые и желтые оттенки, а также отказаться от красного цвета. Камни года Быка – изумруд, ляпис-лазурь, коралл, агат и алебастр. Они станут талисманами на весь 2021 год.Чтобы 2021 год принес много удачи и счастья, астролог советует до праздника вернуть все долги, навести порядок и убраться в доме, выбросить все старое и ненужное. Для привлечения денежного потока она рекомендует взять монету и оставить ее под ковриком у входа в дом, а после праздника спрятать в укромное местечко. Чтобы загадать желание, можно выполнить ритуал с поджиганием бумаги. Главное – четкая формулировка и экологичное желание.Не стоит останавливаться на полпути – продолжайте двигаться к поставленной цели. Возможно столкновение с финансовыми трудностями, здесь стоит включить свою находчивость и импровизацию – тогда проблемы не будут носить глобального характера.Тельцам нужно научиться адаптироваться к новой реальности и менее остро реагировать на перемены. Новые начинания обязательно принесут вам успех и финансовое благополучие.2021 год улучшит и стабилизирует ваше финансовое положение. Возможно, возрастет интерес к изучению чего-то нового и к путешествиям. У некоторых представителей знака возможны перемены на личном фронте.Вы также можете рассчитывать на финансовые сюрпризы. Но свои планы лучше не афишировать. Год хорош для созидательных дел. Усердная учеба, заключение брака, расширение семьи самым лучшим образом скажутся на вашей дальнейшей жизни.2021 год подарит вам много новых возможностей и шансов. Чтобы их реализовать, стоит быть терпеливым и не принимать поспешных решений. Попробуйте составить план своих действий и соблюдать его. Также этот год хорош для укрепления брачных отношений или создания семьи, если вы еще не в паре.Возможны колебания в работе. Если вы задумали поменять сферу деятельности или подыскать новое место, то наступающий год отлично подойдет для этого. Также возможны дальние поездки: они принесут в вашу жизнь много эмоций и позитива.Год хорош для новых начинаний. Ловите волну вдохновения и ничего не стесняйтесь. Продвигайте свои проекты. Важными будут темы любви, детей, творчества и карьеры.У вас есть все шансы поменять свою жизнь в новую лучшую сторону. Это касается создания семьи, рождения ребенка, переезда. Год очень удачен для решения этих вопросов. Главные темы года для вас – финансы, карьера, семья.Финансовые трудности должны вас покинуть – благоволят энергии планет. Если вы пока одиноки, то есть все шансы встретить свою половинку. В этом году стоит быть аккуратными и осмотрительными в вопросах трат.Трудности позади. Выдыхайте! У вас все шансы добиться успеха в карьере. Все, что к вам придет в этом году, станет фундаментом благополучия на ближайшие 20 лет.Любые перемены к лучшему. Если вы решили поменять кардинально свою жизнь, то этот год – самое время. А еще звезды советуют начать отношения и, возможно, даже связать себя узами брака.Вам рекомендуется сконцентрироваться на своем духовном развитии, внутреннем мире. Если вы человек творчества, то этот год может принести много вдохновения и реализацию идей. Очень возрастет интуиция, слушайте свое сердце.