Несмотря на пандемию в 2020 году Министерство транспорта и коммуникаций реализовало инфраструктурные проекты. Об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко перед итоговой коллегией ведомства.
- Сделан участок дороги М-3 на обход Плещениц первой категории, начата реконструкция дороги Р-23, завершена модернизация дороги Р-80, введены в эксплуатацию несколько крупных мостов, - уточнил он.
По его словам, предприятия научились эффективно работать со своими затратами. Он также отметил, что в глобальном контексте изменения потоков сегодня необходимо соответствовать приходу новых услуг, другим подходам по планированию поездок.
Фото: БЕЛТА
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Какие проекты реализовал Минтранс в 2020 году
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