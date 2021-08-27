Какие перекусы можно позволить себе перед сном – отвечает нутрициолог

Многие любят перекусить вечером, но такая привычка не самым лучшим образом сказывается на здоровье и фигуре. О том, как сделать перекус перед сном полезным, рассказала нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная в новом видео на своем YouTube-канале.
В идеале лучше отказаться от приемов пищи перед сном. Это связано с тем, что в 23.00 уже начинается восстановление организма. До часа ночи также происходит процесс восстановления печени, с часу до трех - желчного пузыря. А если человек наедается перед тем, как пойти спать, он мешает своему организму восстанавливаться.
- Процесс пищеварения в среднем длится 2-3 часа. Чтобы он заканчивался к 11 часам вечера, нужно ужинать не позднее 7-8 часов вечера. Этому правилу особенно нужно следовать тем, у кого есть лишний вес. У таких людей промежуток между ужином и завтраком должен составлять в среднем 12-14 часов, - дала рекомендации эксперт.
По ее словам, если на ночь кушать сладкое, резко повышается уровень глюкозы. Это очень вредит сну.
Ксения Черная отметила, что есть и исключения. Иногда перекусить перед сном бывает полезно. При этом она напомнила, что функции ЖКТ после 17-18 часов вечера снижаются: съеденная после этого времени еда усваивается хуже. Отсюда может появиться ощущение тяжести.
Специалист также объяснила, следует ли пить перед сном успокаивающие чаи, и помогают ли они уснуть.
- Они не дадут чувство сытости, но полезные травы действительно помогают уснуть. Я бы порекомендовала травяной напиток из священного базилика: это одно из лучших средств, - посоветовала она.
Специалист назвала продукты, которые категорически нельзя есть перед сном. Речь идет про те, что повышают уровень глюкозы и инсулина: сладкие чаи, сладости, варенье, конфеты, выпечка, и даже фрукты. При их употреблении, как сказала она, вы мешаете выработке мелатонина, создаете условия для поднятия гормона стресса кортизола. Все это мешает восстановлению организма.
- Перед сном допустимо скушать то, что содержит сложные углеводы и клетчатку. Это не крахмалистые овощи, очень полезна листовая зелень в виде салата. Но вид овощей, конечно, лучше подбирать с учетом работы вашей системы пищеварения. На втором месте должны быть жиры - но не сложные. Можно позволить себе легкие и растительные жиры: миндальное или кокосовое молоко, полезный йогурт, ореховая паста, урбеч, орешки, авокадо. Для сытости можно добавить немного белка: например, сделать смузи из несладких ягод. Также в вечернее время я рекомендую перекусывать небольшим куском слабосоленой семги, - рассказала коуч.
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