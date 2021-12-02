Какие обследования необходимо пройти при постоянной головной боли - рассказал невролог

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Василий Семашко в эфире программы "Включайся" на телеканале "Беларусь 2" перечислил обследования, которые нужно пройти пациентам, страдающим от постоянных головных болей.
- Проблема головной болей может быть связана со многими факторами. Всего более 50 причин. Но наиболее частые - повышение мышечного тонуса шейно-воротниковой зоны и сосудистые проблемы. Для того чтобы полностью обследовать пациента, поставить диагноз и назначить лечение, нужно пройти УЗИ БЦА и сделать исследование шейно-воротникового отдела позвоночника.<...> После этого пациент может обратиться к неврологу за более подробным диагнозом и назначением лечения, - отметил Василий Семашко.
По словам врача, если головные боли не влияют на качество жизни, пациент может самостоятельно справляться с ними с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов, визит к неврологу необязателен.
- Если же чувствуете, что головные боли вас утомляют, доставляют длительный дискомфорт, нужно обязательно обратиться к неврологу, - уточнил Василий Семашко.
- Тошнота, рвота, мелькание мушек перед глазами, повышение температуры тела, появление сыпи на лице и шее [наряду с головной болью] являются тревожными знаками и показаниями к консультации специалиста, - резюмировал медик.
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