Какие необычные маски носят минчане. Фоторепортаж

С появлением в нашей стране вируса COVID-19 одним из главных элементов гардероба многих белорусов стала маска. При чем каждый человек выбирает для себя наиболее подходящую: кто-то предпочитает пользоваться марлевыми или хирургическими масками, купленными в аптеке, другие самостоятельно шьют дома многоразовые маски из хлопка или другого плотного материла, третьи заказывают в интернет-магазинах со специальными принтами, а четвертые и вовсе где-то находят респираторы. Корреспонденты sb.by вышли на улицы столицы и посмотрели, в чем по городу ходят минчане.

Несмотря на выходной день, прежде многолюдные места Минска выглядит сегодня пустынно. По Зыбицкой, одной из самых популярных улиц у столичной молодежи, прогуливается всего пару человек. У торгово-развлекательного центра Galleria Minsk также не наблюдается привычного ажиотажа, однако немногочисленные покупатели все-таки есть. Практически каждый четвертый, выходящий из здания, в маске. Правда, большинство, оказавшись на улице, сразу же их снимает. В их числе и Ксения, которая прячет свою хлопковую маску с котиками в сумку:

-- На улице все-таки свежий воздух, да и нет такого большого скопления людей, как в магазинах, поэтому решила снять. Сейчас буду спускаться в метро и снова надену. Маску уже ношу три недели, купила в аптеке за 4 рубля. Она многоразовая, я ее каждый день стираю и кипячу. Почему с котами? Я люблю котиков, они мне поднимают настроение и помогают оставаться на позитиве.

А вот другая минчанка по имени Диана только направляется за покупками. Лицо девушки надежно спрятано под маской, больше напоминающей респиратор. С такой защитой можно чувствовать себя в безопасности практически в любом людном месте.

-- Заказала маску в интернет-магазине еще до пандемии коронавируса, поэтому она обошлась мне не очень дорого – примерно 8 рублей. Она защищает не только от вирусов, но и от пыли. Знаю, что похожие маски выдают строителям метро, работающим под землей. Так что за здоровье не переживаю, -- говорит Диана.

Еще одна девушка, Анастасия, спустила маску с принтом медвежьей мордочки на шею, но перед заходом в торговый центр натянула на лицо:

-- Иду в магазин еще за одной такой же маской. Маме так понравился дизайн, что она попросила купить ей такую же. Она из хорошего материала, многоразовая и легко стирается, а стоила всего 3 рубля. Надеюсь, с тех пор сильно не подорожала.

А мы двигаем дальше по городу. На автобусной остановке рядом с Петропавлоским собором своего троллейбуса ждет Зинаида Степановна. Когда в Беларуси появились первые случаи коронавируса, пенсионерка из подручных материалов сшила себе разноцветную маску:

-- Теперь и в магазин, и в аптеку, и в церковь всегда хожу только в маске. После каждого выхода на улицу я ее кипячу и стираю. Уже привыкла к ней и, возможно, буду носить и после того, как эпидемия COVID-19 пойдет на спад, ведь и без этого вируса в мире хватает различных инфекционных заболеваний, которые можно подхватить в общественных местах, поэтому важно принимать все меры предосторожности.

В зале ожидания железнодорожного вокзала тоже немного людей. Уезжающие стараются сразу приехать к отправлению, а приезжающие быстро направляются в необходимое место. Дарья, защищенная серой маской со звездочками, спускается в метро, чтобы добраться домой:

-- Эту маску мне подарил очень хороший друг. Сказал, что я много хожу в людных местах, поэтому важно заботиться о собственной безопасности. Так что стараюсь теперь везде ходить в ней. Надеюсь, что в скором времени эпидемиологическая ситуация будет налаживаться и мы все сможем вдохнуть полной грудью.



