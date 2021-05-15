Как выглядит новейший Центр управления воздушным движением, который сегодня начал работу

Перерезали символическую красную ленту заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский и генеральный директор РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения ГП «Белаэронавигация» Леонид Чуро.поздравил всех присутствующих с этим важным событием:Центр управления воздушным движением расположен в минском микрорайоне Сокол. Первый камень в фундамент Центра был заложен в сентябре 2016 года. Идем по коридорам Центра. Под одной крышей – 15 структурных единиц, всего – около 500 человек.Диспетчерский тренажерный модуль повышает профессиональную подготовку авиационного персонала. Модуль базируется в двух раздельных залах: диспетчерском и пилотов-операторов. Роль пилотов выполняют опытные диспетчеры. Все переговоры – на английском.Совместная группа планирования укомплектована специалистами ГП «Белаэронавигация» и военными. Эти люди координируют использование нашего воздушного пространства. Также рассматривают заявки на воздушный транзит через нашу страну около 1500 авиакомпаний из 100 стран мира.Координационный центр поиска и спасания тесно сотрудничает с МЧС. В случае возможной авиакатастрофы сообща координируют силы и средства, задействованные в поисково-спасательных операциях.Сердце центра – зал управления воздушным движением. На площади 600 квадратных метров работают десятки диспетчеров. Именно здесь собрано все управление воздушным движением. Организация рабочих мест диспетчеров – на высоком уровне. «Умный пульт»: сверхтехнологичное и удобное рабочее место. Сенсорные вспомогательные планшеты, можно регулировать столешницу и мониторы как удобно, индивидуальная подсветка настраивается по теплу и интенсивности.Передовое оборудование Центра позволит увеличить пропускную способность в нашем воздушном пространстве в три раза. Это весомый задел с перспективой на 15–20 лет.