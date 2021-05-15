Как выглядит новейший Центр управления воздушным движением, который сегодня начал работу

Сегодня с полуночи весь трафик в воздушном пространстве нашей страны координируется из нового Центра управления воздушным движением. Центр – главный проект прошедших пяти лет работы ГП «Белаэронавигация» и новый этап развития аэронавигационной системы страны. Центр управления воздушным движением повысит уровень аэронавигационного обслуживания, безопасность полетов и сделает воздушное пространство Беларуси еще более привлекательным для мировых авиакомпаний. За моментом торжественного открытия нового Центра управления воздушным движением наблюдали наши корреспонденты.
Перерезали символическую красную ленту заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский и генеральный директор РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения ГП «Белаэронавигация» Леонид Чуро.
Заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак поздравил всех присутствующих с этим важным событием:
– Знаковое событие для всей авиационной отрасли нашей страны. Начало работы Центра – инвестиции в безопасность, а также выход на новый уровень обеспечения воздушного движения.
Центр управления воздушным движением расположен в минском микрорайоне Сокол. Первый камень в фундамент Центра был заложен в сентябре 2016 года. Идем по коридорам Центра. Под одной крышей – 15 структурных единиц, всего – около 500 человек.
Диспетчерский тренажерный модуль повышает профессиональную подготовку авиационного персонала. Модуль базируется в двух раздельных залах: диспетчерском и пилотов-операторов. Роль пилотов выполняют опытные диспетчеры. Все переговоры – на английском.
Совместная группа планирования укомплектована специалистами ГП «Белаэронавигация» и военными. Эти люди координируют использование нашего воздушного пространства. Также рассматривают заявки на воздушный транзит через нашу страну около 1500 авиакомпаний из 100 стран мира.
Координационный центр поиска и спасания тесно сотрудничает с МЧС. В случае возможной авиакатастрофы сообща координируют силы и средства, задействованные в поисково-спасательных операциях.
Сердце центра – зал управления воздушным движением. На площади 600 квадратных метров работают десятки диспетчеров. Именно здесь собрано все управление воздушным движением. Организация рабочих мест диспетчеров – на высоком уровне. «Умный пульт»: сверхтехнологичное и удобное рабочее место. Сенсорные вспомогательные планшеты, можно регулировать столешницу и мониторы как удобно, индивидуальная подсветка настраивается по теплу и интенсивности.
Передовое оборудование Центра позволит увеличить пропускную способность в нашем воздушном пространстве в три раза. Это весомый задел с перспективой на 15–20 лет.
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Как выглядит новейший Центр управления воздушным движением, который сегодня начал работу
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