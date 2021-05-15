Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Как выглядит новейший Центр управления воздушным движением, который сегодня начал работу

Как выглядит новейший Центр управления воздушным движением, который сегодня начал работу

Сегодня с полуночи весь трафик в воздушном пространстве нашей страны координируется из нового Центра управления воздушным движением. Центр – главный проект прошедших пяти лет работы ГП «Белаэронавигация» и новый этап развития аэронавигационной системы страны. Центр управления воздушным движением повысит уровень аэронавигационного обслуживания, безопасность полетов и сделает воздушное пространство Беларуси еще более привлекательным для мировых авиакомпаний. За моментом торжественного открытия нового Центра управления воздушным движением наблюдали наши корреспонденты. 


Перерезали символическую красную ленту заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский и генеральный директор РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения ГП «Белаэронавигация» Леонид Чуро.


Заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак поздравил всех присутствующих с этим важным событием: 

– Знаковое событие для всей авиационной отрасли нашей страны. Начало работы Центра – инвестиции в безопасность, а также выход на новый уровень обеспечения воздушного движения. 


Центр управления воздушным движением расположен в минском микрорайоне Сокол. Первый камень в фундамент Центра был заложен в сентябре 2016 года. Идем по коридорам Центра. Под одной крышей – 15 структурных единиц, всего – около 500 человек. 

Диспетчерский тренажерный модуль повышает профессиональную подготовку авиационного персонала. Модуль базируется в двух раздельных залах: диспетчерском и пилотов-операторов. Роль пилотов выполняют опытные диспетчеры. Все переговоры – на английском. 


Совместная группа планирования укомплектована специалистами ГП «Белаэронавигация» и военными. Эти люди координируют использование нашего воздушного пространства. Также рассматривают заявки на воздушный транзит через нашу страну около 1500 авиакомпаний из 100 стран мира.

Координационный центр поиска и спасания тесно сотрудничает с МЧС. В случае возможной авиакатастрофы сообща координируют силы и средства, задействованные в поисково-спасательных операциях. 


Сердце центра – зал управления воздушным движением. На площади 600 квадратных метров работают десятки диспетчеров. Именно здесь собрано все управление воздушным движением. Организация рабочих мест диспетчеров – на высоком уровне. «Умный пульт»: сверхтехнологичное и удобное рабочее место. Сенсорные вспомогательные планшеты, можно регулировать столешницу и мониторы как удобно, индивидуальная подсветка настраивается по теплу и интенсивности. 

Передовое оборудование Центра позволит увеличить пропускную способность в нашем воздушном пространстве в три раза. Это весомый задел с перспективой на 15–20 лет. 




Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей МАТЮШ
Версия для печати
Новости и статьи
Запуск американской ракеты Electron завершился неудачей
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая
Работа Пабло Пикассо была продана на аукционе за $100 миллионов
Гороскоп на 17 мая
БАТЭ одержал волевую победу над «Рухом» в центральном матче девятого тура чемпионата Беларуси по футболу
Четыре человека пострадали в результате массовой драки в аэропорту Лондона
«Ювентус» одолел «Интер» в игре Серии А и поднялся в зону Лиги чемпионов
«Лестер» победил «Челси» и в первый раз в истории завоевал Кубок Англии по футболу
За сутки в мире выявили более 677 тыс. заразившихся коронавирусом
Работы по расширению Суэцкого канала начались в Египте
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
20 дней с одной мыслью
Лодка с 20 пассажирами перевернулась на водохранилище в Индонезии
Ночь музеев на Линии Сталина – реконструкция боя Афганской войны – стрим
Анна Терех выиграла золото этапа Кубка наций по велотреку в Гонконге
Все авиакомпании приостановили рейсы в Израиль
На Кубе обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
Участники инклюзивного творческого центра в Могилеве получили поздравления с Днем семьи
«Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу
Линию компостирования растительных отходов строят в Минске
Женская сборная Беларуси по волейболу без поражений завершила отбор к ЧЕ-2021
Нидерландские физики раскрыли секрет создания первых микроскопов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Где же вы теперь
Учитесь лучше разбираться в людях и не притягивайте к себе «опасные экземпляры»
Процесс гибели нейронов в мозге смогли замедлить с помощью молочного белка
Лучших молодых следователей Брестчины и их родителей чествовали в Бресте
Исаченко: кожевенная отрасль – одна из стратегических в Беларуси
Ювелирные изделия, валюта, спиртное: в Могилеве задержаны братья, обчистившие чужой коттедж
На мосту в Могилеве микроавтобусе врезался в ограждение: пострадал ребенок
Chanel выпустил новую ювелирную коллекцию
Футбол. «Витебск» обыграл РЦОР-БГУ, уступая по ходу матча с разницей в два мяча
В Гомеле выбирали лучшего многодетного папу
У могилевского пенсионера изъяли боевой арсенал
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кто защитит наших питомцев?
В Могилевском районе Volkswagen сбил двух женщин: водитель уснул за рулем
Подписаны законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму – главное за 15 мая
Александр Турчин и Андрей Швед поздравили с переездом в новое здание работников прокуратуры Копыльского района
Гомельская и Армавирская области провели онлайн-переговоры: обсуждены поставки техники «Гомсельмаш» и развитие деловых контактов
В Гомеле открыли очередной кабинет компьютерной томографии
На Лоевщине почтили память Героев Советского Союза Абдусалима Дехканбаева и Джурахана Усманова
Военно-спортивная игра «Рубеж» прошла в Бресте
Презентация промышленного, научно-технического, спортивного и ИТ-потенциала Беларуси прошла в румынском уезде Брашов
Пятерка лучших: в Могилеве подвели итоги республиканского конкурса студенческих семей
Как выглядит новейший Центр управления воздушным движением, который сегодня начал работу
мнение
Алексей АВДОНИН
С пистолетом наголо
В Минске девочка застряла в ограждении, помогли спасатели
Фестиваль «Вытокі» в Лиде стал настоящим праздником для его участников и гостей
Кочанова: политика по поддержке семей с детьми в нашей стране очень значительная
Авторы
СКАНИРУЙТЕ