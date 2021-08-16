Как восстановить волосы после COVID-19 – отвечает эндокринолог

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Врач отметила, что во время заболевания COVID-19 у человека нарушается обмен веществ, вследствие чего организм испытывает сильный стресс. В результате спустя месяц после заболевания пациенты замечают выпадение волос.По словам Павловой, лучшие средства борьбы с ослабленными волосами – правильное питание и физическая активность. Специалист порекомендовала употреблять белковую пищу и витамины, а также много ходить и заниматься аэробикой., – предупредила медик.Ко всему прочему эндокринолог порекомендовала пройти обследование щитовидной железы и обратиться к трихологу, чтобы узнать причины частого выпадения волос и составить план лечения., – резюмировала Павлова.