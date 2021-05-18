Как сформировать крону плодового дерева для лучшей урожайности

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Бывает, что посадишь деревце, ждешь год, ждешь два, три, а плодов все нет. Хоть ты за топор берись. Не спешите! Да, проблема есть, но она легко решается! Чтобы дерево хорошо росло и плодоносило, его крона должна быть правильно сформирована. Исправить погрешности природы (да и собственной неумелой агротехники) можно различными способами. Большинство садоводов для этого традиционно используют обрезку. Но, оказывается, придать деревьям нужную форму и получать хорошие урожаи можно и иначе. В частности, отгибанием ветвей.