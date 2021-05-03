Как сделать глаза визуально больше при помощи макияжа? Отвечает визажист

Специалист отметила: если вы хотите зрительно увеличить глаза, большой ошибкой будет высветлять пространство под ними и затемнять нижнюю слизистую карандашом. Так, по словам Гексой, глаза будут выглядеть еще меньше.
– Для того чтобы глаза выглядели большими, найдите ямочку на нижнем веке и затемните ее. А посередине «валика» добавьте сатиновые тени, – посоветовала визажист и добавила: – Таким образом, при помощи нижнего века ваш глаз будет выглядеть объемнее. Кстати, этот прием часто используют кореянки.
@lidiyageksoy
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Также эксперт настоятельно порекомендовала для достижения визуального эффекта больших глаз прокрасить нижнюю слизистую белым карандашом, а ряд ресниц на ней – тушью.
Фото: pixabay.com