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  2. Как сделать глаза визуально больше при помощи макияжа? Отвечает визажист

Как сделать глаза визуально больше при помощи макияжа? Отвечает визажист

Макияж может помочь в создании идеальной формы глаз. Сделать их визуально больше можно при помощи простого лайфхака. Им в своем TikTok-аккаунте поделилась визажист Лидия Гексой.


Специалист отметила: если вы хотите зрительно увеличить глаза, большой ошибкой будет высветлять пространство под ними и затемнять нижнюю слизистую карандашом. Так, по словам Гексой, глаза будут выглядеть еще меньше.

– Для того чтобы глаза выглядели большими, найдите ямочку на нижнем веке и затемните ее. А посередине «валика» добавьте сатиновые тени, – посоветовала визажист и добавила: – Таким образом, при помощи нижнего века ваш глаз будет выглядеть объемнее. Кстати, этот прием часто используют кореянки.

@lidiyageksoy

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♬ оригинальный звук - Lidiyageksoy

Также эксперт настоятельно порекомендовала для достижения визуального эффекта больших глаз прокрасить нижнюю слизистую белым карандашом, а ряд ресниц на ней – тушью.

Фото: pixabay.com
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