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Как общественники в канун 9 Мая поздравляли Героя Советского Союза

Сегодня жители окрестностей площади Победы могли наблюдать необычную картину. От одного дома к другому курсировал специальный автомобиль МЧС, за ним с барабанами и в парадной форме чеканили шаг учащиеся Лицея МВД, с плакатами в руках шли активисты из районного комитета БРСМ, а с большими подарочными пакетами – представители администрации Партизанского района Минска и Белорусского союз женщин. Шум улицы перебивало громкое «спасибо». Таким непривычным способом общественность поздравляла ветеранов. В первую очередь – Героя Советского Союза Иван Ильича Кустова. 97-летний полковник в отставке награжден многочисленными орденами: Ленина, Б. Хмельницкого III степени, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине» III степени и украинским орденом «За заслуги», а также юбилейными медалями.  


Таким же образом поздравили еще двух участников Великой Отечественной войны: Александра Федоровича Шершавина и Ефрема Евсеевича Соколова.

Не обошлось и без презентов. Коррективы, правда, внесла эпидемиологическая обстановка. Чтобы минимизировать контакт, цветы, продуктовые подарки и наборы посуды поднимали на подъемном кране. Ребята из БРСМ даже устроили небольшой импровизированный концерт.



Это небольшой жест, который показывает, что мы помним и чтим память героев, которые сделали для нас такое невероятное дело – спасли нашу страну, отметила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко:

– Без памяти нет жизни. И когда мы забываем о войне, начинается новая. Поэтому память – главный враг войны. Именно потому, что у нас с каждым годом становится все меньше тех самых настоящих очевидцев тех страшных времен, которые могут рассказать о том, что происходило. Безусловно, им нужно уделять особое – трепетное – внимание. И не только в праздники. МЧС, социальные работники и другие структуры оказывают помощь ветеранам и в повседневной жизни. Например, если человек живет в частном доме, помогаем с уборкой, проверяем состояние пожарной безопасности. Это та малая часть, которой мы можем отплатить им за их молодость и за здоровье  – за ту жертву, которую они понесли для того, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. 


По словам первого секретаря Партизанского районного комитета БРСМ города Минска Виктории Чаускиной, к поздравлению ветеранов в каждом районе присоединяются почти все общественные организации страны. 

– Где-то совместно с БРСМ, где-то с Красным Крестом, с «Белой Русью» приходим, навещаем, по возможности общаемся с ветеранами. Они делятся своими воспоминаниями, а мы говорим «спасибо». Спасибо за наше настоящее.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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