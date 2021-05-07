Как общественники в канун 9 Мая поздравляли Героя Советского Союза

Таким же образом поздравили еще двух участников Великой Отечественной войны: Александра Федоровича Шершавина и Ефрема Евсеевича Соколова.Не обошлось и без презентов. Коррективы, правда, внесла эпидемиологическая обстановка. Чтобы минимизировать контакт, цветы, продуктовые подарки и наборы посуды поднимали на подъемном кране. Ребята из БРСМ даже устроили небольшой импровизированный концерт.Это небольшой жест, который показывает, что мы помним и чтим память героев, которые сделали для нас такое невероятное дело – спасли нашу страну, отметила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко:По словам первого секретаря Партизанского районного комитета БРСМ города Минска Виктории Чаускиной, к поздравлению ветеранов в каждом районе присоединяются почти все общественные организации страны.