Как избавиться от последствий коронавируса? Ответы – на «прямой линии» ИД «Беларусь сегодня»

Завтра, 16 сентября, с 14:00 до 15:00 в издательском доме «Беларусь сегодня» пройдет прямая телефонная линия с заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней БГМУ, профессором Эдуардом Анатольевичем Доценко.

Задайте специалисту вопросы, волнующие вас в связи со сложившейся в стране и мире эпидемиологической обстановкой, и в первую очередь о последствиях коронавируса. Если вы переболели инфекцией и не можете избавиться от тахикардии, одышки, не возвращается обоняние или ухудшилась память, а также обострились другие болезни – узнавайте подробности у специалиста. Звоните по номеру (8017) 311 02 19, доктор вам рад помочь!