Как избавиться от интернет-зависимости? Отвечает психолог

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– обозначила эксперт.В качестве «таблетки» Вероника Степанова рекомендует альтернативную зависимость – но только «живую». Если это виртуальное общение, пора пообщаться с человеком вживую. В случае с вебинарами и тренингами также лучше посетить реальное занятие. То есть нужно переключить ракурс внимания с электронного мира на реальный.– пояснила специалист.И в заключении она добавила, что только насыщенное «живое» расписание позволит уйти из мира соцсетей.