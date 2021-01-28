Как избавиться от интернет-зависимости? Отвечает психолог

Психолог Вероника Степанова отмечает, что смартфон сегодня восполняет многие из необходимых человеку потребностей. О том, как легко «переселиться» из виртуального мира в реальный, специалист рассказала в своем YouTube-канале.
Фото: pixabay.com
– Когда мы проводим время в сети, мозг получает массу необходимых стимулов. К примеру, в Instagram сегодня есть все: шикарные блюда, идеальные фигуры, красивые истории о любви. В интернете можно развлечь себя играми, а в случае приливов одиночества даже заполнить и эти пробелы, найдя себе виртуального друга или даже спутника жизни. То есть можно удовлетворить все потребности не выходя из дома, – обозначила эксперт.
В качестве «таблетки» Вероника Степанова рекомендует альтернативную зависимость – но только «живую». Если это виртуальное общение, пора пообщаться с человеком вживую. В случае с вебинарами и тренингами также лучше посетить реальное занятие. То есть нужно переключить ракурс внимания с электронного мира на реальный.
– Даже когда вы следите за успешными личностями и блогерами, вы будто проживаете чужую жизнь. Не подглядывайте, а поднимайтесь с дивана и делайте свою жизнь еще лучше, чем у той дамы с несколькими тысячами подписчиков, – пояснила специалист.
И в заключении она добавила, что только насыщенное «живое» расписание позволит уйти из мира соцсетей.
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