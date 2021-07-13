Как действовать при солнечном ожоге лица? Объясняет косметолог

Врач – дерматолог-косметолог Амина Пирманова рассказала, каким должен быть алгоритм действий при ожоге кожи лица у взрослых.
Полезными советами она поделилась на своем YouTube-канале.
– Ожог кожи лица может спровоцировать или усугубить гиперпигментацию. Он может стать триггерным фактором для старта хронической кожной патологии, к которой уже была предрасположенность. Конечно, следует обратиться к врачу, но если такой возможности нет, можно попытаться помочь себе самостоятельно. Но это не касается случаев, когда появляются пузыри: самолечение здесь опасно, ожоговые раны всегда инфицированы. К медику стоит обратиться и если после пребывания на солнце вы стали ощущать головную боль, появились спутанность сознания, тошнота, повышение температуры, озноб или признаки инфекции, такие как пузыри с гноем, – объяснила косметолог.
По ее словам, если вы получили ожог лица, нужно придерживаться следующего алгоритма действий.
1. Пить много воды, чтобы предотвратить обезвоживание.
2. Охладить кожу: к пораженному участку приложить чистое полотенце, смоченное прохладной водопроводной водой.
3. Нанести гель с содержанием алоэ или лосьон с капрамином. Подойдет и гель с бета-глюканом. Эти вещества имеют противовоспалительный эффект.
4. Если ситуация не улучшается в течение 24 часов, в равных пропорциях смешать локоид-крем и цинковую пасту. Получившийся состав нужно наносить на протяжении трех дней, но не чаще чем два раза в день.
Специалист призывает не наносить на пораженную кожу растительное масло, кефир или сметану.
Амина Пирманова добавила: можно принять антигистаминный препарат, а при сильном жжении – ибупрофен.
После того как воспаление и жжение исчезнут, кожу нужно тщательно увлажнять и защищать от солнца. Заботиться о ней важно и последующие 28 дней после получения ожога. В уходе должны присутствовать три составляющие – очищение, увлажнение и солнцезащита. Кроме того, не стоит подвергать кожу травматизации, а также старайтесь избегать попадания на нее прямых солнечных лучей.
Фото: pixabay.com
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