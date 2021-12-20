Как бороться с расширенными порами на лице – отвечает косметолог

отметила специалист.1. Для начала необходимо подобрать правильный уход, который не будет стимулировать ваши сальные железы. Также необходимо уменьшить стимулирующие факторы, к которым относятся легкие углеводы, баня/сауна, нахождение под солнцем без защиты, активный загар, солярий.2. В домашних условиях нужно использовать косметику, в составе которой будут легкие концентрации кислот либо ретинол. Откажитесь от использования спиртовых лосьонов, частых скрабов, воздержитесь от умывания кожи до скрипа.3. В качестве процедур у косметолога можно выбрать пилинги, карбокситерапию или фракционную мезотерапию.