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Как бороться с расширенными порами на лице – отвечает косметолог

Расширенные поры – проблема многих людей вне зависимости от возраста и типа кожи. Косметолог и дерматолог Кристина Бондарева рассказала об эффективных процедурах и средствах, которые помогают в борьбе с ними.


– Чаще всего расширенные поры связаны с генетикой, и, как правило, этой проблемой страдают пациенты с жирной кожей, но с этим можно бороться, – отметила специалист.  

1. Для начала необходимо подобрать правильный уход, который не будет стимулировать ваши сальные железы. Также необходимо уменьшить стимулирующие факторы, к которым относятся легкие углеводы, баня/сауна, нахождение под солнцем без защиты, активный загар, солярий. 

2. В домашних условиях нужно использовать косметику, в составе которой будут легкие концентрации кислот либо ретинол. Откажитесь от использования спиртовых лосьонов, частых скрабов, воздержитесь от умывания кожи до скрипа. 

3. В качестве процедур у косметолога можно выбрать пилинги, карбокситерапию или фракционную мезотерапию. 
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