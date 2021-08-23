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Кадровые вопросы и совершенствование работы – Лукашенко провел встречу с начальником Службы безопасности Президента

Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом начальника Службы безопасности Президента Беларуси Дмитрия Шахраева, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.


В повестке дня были организационные и кадровые вопросы, внесены соответствующие предложения. Обсуждались также шаги по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности Президента, в том числе исходя из опыта прошлогодних событий, а также актуальных возникающих вызовов и угроз.

Как было доложено Президенту, разрабатываемые Службой безопасности планы, в том числе во взаимодействии с иными государственными органами, позволяют качественно и максимально оперативно реагировать на любые вызовы и угрозы изменяющейся обстановки.

Фото: БЕЛТА
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