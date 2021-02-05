Качество воды в Ясельде и Мухавце оставляет желать лучшего

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БЕЛТА

Гидрохимический статус 20 процентов поверхностных водных объектов, расположенных на территории Брестской области, оценивается как удовлетворительный.На Брестчине ведется постоянная работа по сокращению объема сброшенных недостаточно очищенных сточных вод. С этой целью продолжается реконструкция очистных сооружений в Бресте, Барановичах, Лунинце, Пинске, локальных очистных сооружений УП «САРИЯ» в Березовском районе.В минувшем году введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс очистных сооружений Пинска. Идут работы по реконструкции очистных сооружений Березы и строительству очистных сооружений в Жабинке с привлечением грантовых средств.Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений в Дрогичине, Иваново и Ляховичах. Работы планируется начать в нынешнем году.Кроме того, введены в эксплуатацию очистные сооружения ряда предприятий в Брестском районе, Кобринском, Барановичском районах.Вместе с тем Сергей Шилинчук не скрывает, что в вопросах охраны и рационального использования водных ресурсов имеется ряд проблем: