Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.16
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Качество воды в Ясельде и Мухавце оставляет желать лучшего

Качество воды в Ясельде и Мухавце оставляет желать лучшего

К наиболее загрязненным водным объектам республики относят реки Мухавец выше города Кобрина и Ясельда ниже города Березы. Об этом sb.by рассказал заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шилинчук.

Фото из архива БЕЛТА
 
Гидрохимический статус 20 процентов поверхностных водных объектов, расположенных на территории Брестской области, оценивается как удовлетворительный.

На Брестчине ведется постоянная работа по сокращению объема сброшенных недостаточно очищенных сточных вод. С этой целью продолжается реконструкция очистных сооружений в Бресте, Барановичах, Лунинце, Пинске, локальных очистных сооружений УП «САРИЯ» в Березовском районе.

В минувшем году введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс очистных сооружений Пинска. Идут работы по реконструкции очистных сооружений Березы и строительству очистных сооружений в Жабинке с привлечением грантовых средств.

Разработана  проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений в Дрогичине, Иваново и Ляховичах. Работы планируется начать в нынешнем году.

Кроме того, введены в эксплуатацию очистные сооружения ряда предприятий  в Брестском районе, Кобринском, Барановичском районах.

Вместе с тем Сергей Шилинчук не скрывает, что в вопросах охраны и рационального использования водных ресурсов имеется ряд проблем:

– Снизилась эффективность работы очистных сооружений в Ляховичах и Ивацевичах. Не решается вопрос строительства новых сооружений по очистке сточных вод в Столине с выводом из эксплуатации полей фильтрации. Сооружения по очистке сточных вод в сельской местности (Брестский и Ляховичский районы) содержатся в ненадлежащем состоянии. Установлены нарушения в части соблюдения законодательства об охране и использовании вод при осуществлении деятельности крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и предприятиями по производству бетона.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Города Брестской области стали зеленее на 126 гектаров
Мясникович: ЕЭК прогнозирует в 2021 году рост экономик стран ЕАЭС на уровне 3,2 процентов
Беларусь и Республика Корея считают важным развитие взаимодействия в сфере цифровой экономики и высоких технологий
Более чем в семь раз выросло количество жалоб на работу такси в 2020 г. по сравнению с 2019 г.
Почему правила поведения в виртуальном пространстве нуждаются в пересмотре
На заседании Евразийского межправсовета утверждена концепция развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран ЕАЭС
Биржа: 5 февраля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Актуальные вопросы социальной поддержки и обслуживания пожилых граждан обсуждают на диалоговой площадке в Жодино
Почему белорусский МИД обходит треугольники стороной
Врач объяснил, почему не стоит сбивать температуру во время болезни
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хунта в голове
В школьной столовой в Дагестане отравились 30 детей
В нынешнем году на Брестчине планируют избавиться от борщевика Сосновского
Стало известно, когда представят бюджетный iPhone SE
Белорусские теннисисты узнали соперников на старте Australian Open
Мишустин: странам ЕАЭС необходимо усилить поддержку совместных научных исследований и инноваций
Жизнь страны в отражении статистических данных
Лыжная эстафета среди работников администраций районов и Мингорисполкома пройдет 6 февраля
Борисовчанин украл букет из 101 розы: его нашли по лепесткам
Светлана Иванова: высокие технологии должны быстрее приходить в медицину
Мишустин: странам ЕАЭС удалось не допустить самого плохого сценария для экономик
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Государство и народ
Дополнительный прием витамина D снижает риск заражения COVID-19? Объяснил врач
Лукашенко предостерегает, что Беларусь может стать разменной монетой в противостоянии третьих стран
Пожилой горожанин, пострадавший на пожаре в Калинковичах, скончался в больнице
Маркевич проведет прямую телефонную линию 6 февраля
Лукашенко: без науки в современном мире мы никуда не продвинемся
В здании отделения Красного Креста в Меммингене взорвался газ – четверо человек пострадали
Лукашенко: государство должно поддерживать науку
Доктор наук: в последние годы удалось преодолеть проблему нехватки педагогических кадров
Профессор отметила государственную поддержку развития социально-политических наук в Беларуси
Мясников назвал продукт, повышающий риск развития рака
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демократия и экономика
Работники МЧС за минувшие сутки помогли выбраться из снежного заноса 61 водителю
Беларусь выступает за совершенствование механизмов применения специальных защитных и компенсационных мер в торговле с третьими странами
Директор Института экономики НАН: для интеграции необходимо согласование промышленных политик
Какие проекты реализовал Минтранс в 2020 году
Лукашенко о профильных классах: на это стоит тратить деньги
Беларусь ограничила ввоз свинины из Латвии и Румынии из-за АЧС
Беларусь рассчитывает на выработку совместной стратегии сопряжения ЕАЭС и инициативы "Один пояс – один путь"
Герасимов не смог выйти в четвертый круг турнира в Австралии
Головченко: ЕАЭС необходимо уметь защищать свои права во взаимоотношениях с третьими странами
В Беларуси разработают информационный ресурс для желающих вакцинироваться от коронавируса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мир и воззрения
Головченко: Беларусь поддерживает предложенные Казахстаном приоритеты председательства в ЕАЭС
В Ветковском районе на мосту столкнулись две иномарки и маршрутное такси: пострадали водители легковушек
В Житковичском районе спасатели нашли заблудившихся рыбаков
Авторы
СКАНИРУЙТЕ